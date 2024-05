Globo define data de estreia do programa de Fernanda e Pitel

O programa Na Cama com Pitanda, comandado por Fernanda Bande e Giovanna Pitel, já tem data de estreia definido pela Globo

A Globo definiu a data de estreia do programa Na Cama com Pitanda, comandado por Giovanna Pitel e Fernanda Bande. O programa, que irá ao ar no Multishow, será exibido a partir do dia 10 de junho.

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, do F5, nesta sexta-feira, 24, e confirmada perfil oficial do canal no 'X', o antigo Twitter. "Oiê, passando pra avisar que o #NaCamaComPitanda estreia dia 10 de junho, ok?", diz o post.

Nanda e Pitel se conheceram durante o BBB 24, e por conta do sucesso no reality, foram contratadas pelo Globo e ganharam um programa só para elas. A primeira temporada da atração terá 10 episódios, e as duas vão entrevistar vários famosos como Valentina Bandeira, Diogo Defante, Rodriguinho e Vitor diCastro.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Pitel revelou detalhes dos bastidores de sua estreia como apresentadora. "Gente, é muita preparação! São muitos profissionais envolvidos, tá tudo uma loucura. Mas é muito gratificante", garantiu a ex-BBB.

Fechando contratos e frequentando diversos eventos nos últimos meses, Pitel conta que tem encontrado muitos admiradores e pessoas que estão torcendo por seu sucesso. "Eu quero agradecer demais a todo mundo, né? Porque foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e queria agradecer demais a todas as pessoas que me apoiam, porque sem eles nada disso seria possível", afirmou a alagoana.

Fernanda Bande celebra contratação com crachá da Globo

A ex-participante do BBB 24 Fernanda Bande está prestes a dar um novo passo em sua carreira! A confeiteira irá comandar seu próprio programa no Multishow ao lado de sua colega de confinamento, Giovanna Pitel. E nesta terça-feira, 14, a ex-sister comemorou a conquista ao receber seu crachá da Globo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fernanda apareceu em um vídeo, onde exibiu o crachá em sua mão enquanto fazia caras e bocas. Ao fundo, ela apostou na música 'We Are The Champions', da banda Queen, para celebrar a conquista.