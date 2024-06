Público reage à mansão de Virginia Fonseca: ‘Parece um shopping’

Nas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou detalhes da mansão que se mudará com a família em breve; confira a reação do público

Na última quinta-feira, 20, Virginia Fonseca publicou em seu Instagram stories que mostravam a influenciadora visitando a sua nova mansão, ainda em obra, em Goiânia. O público, atento às postagens da loira, reagiu: “Parece um shopping”, escreveu uma internauta.

O terreno em questão, conta com uma área de sete mil metros quadrados e a influenciadora e esposa de Zé Felipe, que acumula 47 milhões de seguidores no Instagram, mostrou como está ficando o quarto de José Leonardo, que deve nascer em breve, o quarto lilás da segunda filha do casal, a pequena Maria Flor, o de sua mãe, Margareth Serrão e ainda exibiu o teto de uma área comum, todo iluminado.

Foto: Reprodução/Instagram

A reação do público foi diversa, enquanto alguns seguidores acharam a decoração exagerada, outros adoraram:

“Parabéns, se tivesse dinheiro faria o mesmo”

“Eu não consigo pagar a luz, imagina a conta disso”

“Não tem cara de lar... parece um shopping”

“Merece muito”, foram alguns dos comentários.