Linn da Quebrada surge em clínica de reabilitação e expõe diagnóstico: ‘É um mal’

Cantora e ex-BBB Linn da Quebrada reaparece em vídeo para confirmar internação em clínica de reabilitação e explicar o motivo do afastamento

Nesta sexta-feira, 21, Linn da Quebrada reapareceu em suas redes sociais com um vídeo após um período afastada. A cantora e ex-participante do BBB decidiu esclarecer sobre sua internação em uma clínica de reabilitação. Além de confirmar a hospitalização, Lina aproveitou para desmentir especulações e compartilhar seu verdadeiro diagnóstico.

Através de seu perfil no Instagram, Linn apareceu em um vídeo com o semblante tranquilo e visivelmente bem. Na gravação, ela compartilhou que está enfrentando um período delicado após ser diagnosticada com depressão. No entanto, afirmou que já está se sentindo melhor desde que decidiu se afastar da mídia e buscar ajuda em uma clínica.

"E aí, meninas, tudo bem? Estou passando aqui para dizer que eu estou ótima”, Lina tranquilizou e revelou o motivo de seu retorno: “Fiquei sabendo que veicularam algumas informações de que estou em uma clínica para me cuidar, para cuidar da minha cabeça, do meu espírito. Estou fazendo o que sinto que é o melhor pra mim nesse momento”, disse.

Em seguida, a cantora dividiu seu diagnóstico com os seguidores: “Tratando de uma depressão, tratando de um momento que percebi que precisava cuidar da minha saúde mental para voltar para vocês, da melhor maneira possível, e voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento", contou.

Linn ainda aproveitou para falar sobre os estigmas envolvendo transtornos emocionais: "Não acredito que isso deveria ser tabu, ou que isso deveria ser taxado de alguma maneira problemática. Pelo contrário, a depressão é um mal que acomete milhares de pessoas em todos os lugares, em todas as classes sociais, e a gente tem que se cuidar”, desabafou.

“Se conscientizar de que, quando a gente não está bem, a gente faz o melhor pela gente. É isso que estou fazendo no momento. Cuidando de mim, da minha saúde mental, logo menos estou de volta para vocês, então não precisa ficar com saudades. E vou voltar da melhor maneira possível”, disse a artista, que participou da edição de 2022 do reality show da Globo.

Por fim, Linn revelou que segue criando: “Estou aproveitando esse momento para escrever bastante, para pensar muito sobre mim, aquilo que quero fazer nesse momento, e pode ter a certeza de que eu vou voltar na minha melhor versão para vocês. Um beijo, logo menos tô de volta. Se cuidem, porque ninguém melhor do que a gente para fazer isso”, ela concluiu; assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O que aconteceu com Linn da Quebrada?

Nesta sexta-feira, 21, a equipe da cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Linn da Quebrada, quebrou o silêncio diante dos rumores e confirmou que ela decidiu buscar ajuda em uma clínica de reabilitação. Após cancelar trabalhos e anunciar uma pausa na carreira, ela iniciou o tratamento devido à sua luta contra a depressão.

Mais cedo, surgiram especulações de que a ex-sister estaria enfrentando depressão devido à falta de oportunidades e preocupando familiares quanto ao consumo de medicamentos. Em um comunicado enviado à Quem, a assessoria de Linn confirmou que a artista está internada e aproveitou para desmentir alguns rumores envolvendo sua reabilitação.