Ana Maria Braga conta que demissão da Band foi 'armada' por colega

Como assim? A apresentadora Ana Maria Braga recordou o início da carreira na TV e contou o motivo de sua demissão da Band

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o jogo e revelou detalhes do início de sua carreira na televisão. Antes de migrar para a TV Globo, onde comanda o programa 'Mais Você' desde 1999, a veterana trabalhou em emissoras como Record TV e Band.

Em participação no podcast 'PodPah', na noite de quinta-feira, 20, Ana Maria Braga contou que foi demitida de ambos os lugares. De acordo com a loira, uma colega de trabalho acabou 'armando' para que ela fosse mandada embora da Band.

"Da Band me mandaram embora. Na época, tinha um diretor de jornalismo lá que era paquera de uma das pessoas muito influentes, que era quase minha chefe. E aí ficaram achando que eu [inaudível] e aí falaram: 'não vai dar certo'", recordou ela, em conversa com os apresentadores Igão e Mítico.

Em seguida, Ana Maria Braga explicou que permaneceu na emissora por cerca de seis meses apenas. "Ela [chefe] me tirou da rua, da reportagem, me botou em uma salinha e falou: 'você vai fazer pesquisa'", detalhou. A comunicadora, então, explicou que não quis seguir trabalhando no local.

Sua carreira nas telinhas levou outro rumo após a indicação de uma jornalista em outra emissora. "Sorte minha é que na Band, na época, trabalhava uma moça que chamava Branca Ribeiro, ela fazia o telejornal da noite e era bem famosa. Ela conhecia um pessoal da grande TV Tupi, aí ela soube que estavam me mandando embora e me indicou para fazer um teste", recordou Ana Maria Braga.

"Eu comecei apresentando telejornal, fazendo matérias de rua e ganhei um programa à tarde, chamava 'E Agora Boa Tarde'. Eu inventei um programa chamado 'Replay'", revelou a apresentadora do 'Mais Você', relembrando seus trabalhos na extinta TV Tupi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga revela bastidores de programa na Record

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os internautas ao recordar detalhes de seu antigo programa na Record TV, de 1996 a 1999. Em participação no podcast 'PodPah', a veterana revelou que precisava levar seus próprios utensílios de cozinha para usar na atração.

De acordo com a comandante do 'Mais Você', da Globo, o cenário era fictício e alguns eletrodomésticos, como a geladeira, eram simulados com pintura. "Não tinha cozinha lá. Eu arrumei um balcão, embaixo coloquei um balde de água, atrás eles desenharam a geladeira", declarou ela.

"Pintaram, fizeram cenário como se fosse um fogão atrás. Não tinha nada e eu trazia coisas de casa: não tinha panelas, não tinha garfo e começou a cozinha assim", completou Ana Maria Braga. Ao longo da entrevista, a apresentadora também revelou como surgiu a ideia do Louro José, seu eterno parceiro de palco; confira mais detalhes!