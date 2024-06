‘Rasteira’ em Ana Maria, morte de sertanejo famoso e humorista preso são destaques da semana

Ana Maria Braga leva 'rasteira' na Band, morte do sertanejo Chrystian e humorista Carlinhos Mendigo preso chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a revelação de Ana Maria Braga (75) sobre "rasteira" quando ainda trabalhava na Band; a morte do sertanejo Chrystian (67), da dupla com Ralf; a prisão do humorista Carlinhos Mendigo (44) por não pagar a pensão alimentícia do filho; e muito mais! Veja o que bombou nos últimos dias.

CIRURGIA DE EMERGÊNCIA

Ex-participante de A Fazenda 15, da Record, Cariúcha (33) precisou ser internada às pressas na noite de quinta-feira, 20, após sofrer uma hemorragia abdominal. A apresentadora do programa Fofocalizando, do SBT, foi levada para o Hospital São Luiz, localizado no Morumbi, em São Paulo.

Cariúcha foi socorrida por seu assessor, Irinaldo Oliver, que reside no mesmo condomínio da ex-A Fazenda. Na unidade de saúde, os médicos constataram a gravidade da apresentadora e realizaram uma cirurgia de emergência ainda na madrugada desta sexta-feira, 21.

DEMISSÃO DA BAND

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o jogo e revelou detalhes do início de sua carreira na televisão. Antes de migrar para a TV Globo, onde comanda o programa Mais Você desde 1999, a veterana trabalhou em emissoras como Record TV e Band.

Em participação no podcast PodPah, na quinta-feira, 20, ela contou que foi demitida de ambos os lugares. De acordo com a loira, uma colega de trabalho acabou "armando" para que ela fosse mandada embora da Band.

"Da Band me mandaram embora. Na época, tinha um diretor de jornalismo lá que era paquera de uma das pessoas muito influentes, que era quase minha chefe. E aí ficaram achando que eu [inaudível] e aí falaram: 'não vai dar certo'", recordou ela, em conversa com os apresentadores Igão e Mítico.

Em seguida, Ana Maria explicou que permaneceu na emissora por cerca de seis meses apenas. "Ela [chefe] me tirou da rua, da reportagem, me botou em uma salinha e falou: 'você vai fazer pesquisa'", detalhou. A comunicadora, então, explicou que não quis seguir trabalhando no local.

MORTE DE CHRYSTIAN

O cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, morreu na noite de quarta-feira, 19, em São Paulo. O artista, de 67 anos, teria sido levado às pressas ao hospital por um helicóptero da Polícia Militar ao se sentir mal, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.

Conforme dito pela assessoria dele, o famoso precisou ser internado por conta de "uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado".

Em fevereiro deste ano, Chrystian já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita pela esposa, Key Vieira. A cirurgia seria realizada no fim deste ano e neste final de semana ele tinha um show marcado.

JACQUELINE LAURENCE E WANDERLEY TRIBECK

Na madrugada de segunda-feira, 17, Jacqueline Laurence, atriz francesa que se destacou em novelas brasileiras como Guerra dos Sexos e Top Model, morreu aos 91 anos. Segundo informações do G1, a artista estava internada em um hospital no Leblon, Rio de Janeiro, quando teve uma parada cardíaca e não resistiu.

Natural de Marselha, na França, Jacqueline se mudou para o Brasil durante a adolescência, acompanhada de seu pai, o jornalista Albert Laurence, e do irmão, Michel Laurence, que também se tornou comunicador e ganhou destaque na imprensa brasileira, mas faleceu em 2014, por conta de uma infecção generalizada.

Conhecido como o primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil, Wanderley Tribeckmorreu aos 73 anos em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na noite de terça-feira, 18. A notícia foi confirmada pelo filho, Wanderley Tribeck Júnior, que publicou um vídeo em suas redes sociais. A causa da morte também foi informada pelo jovem, que disse que o comediante sofreu um infarto.

De acordo com informações do G1, artista passou mal pela manhã e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, mas não resistiu e o óbito foi confirmado por volta das 23h.

CARLINHOS MENDIGO PRESO

Na terça-feira, 18, Carlinhos Mendigo, que ficou conhecido por sua participação no programa Pânico na TV, foi preso após passar dois anos foragido. O comediante estava sendo procurado por não pagar a pensão alimentícia ao filho, fruto de um antigo relacionamento com a ex-assistente de palco e ex-bailarina Aline Hauck.

Carlinhos, que ficou conhecido por interpretar personagens humorísticos como Silvio Santos Reptiliano, Mendigo e Presidente Molusco, estava sendo procurado pela polícia há dois anos. Isso porque a justiça já havia determinado sua prisão temporária devido à dívida de pensão alimentícia de seu filho, que já está com 14 anos.

Segundo o Correio Braziliense, a dívida acumulada do humorista já totaliza R$ 246,9 mil. Agora, Carlinhos deverá passar por uma audiência de custódia e poderá ser liberado se pagar o valor devido. De acordo com a Record TV, ao chegar na porta da delegacia e ser abordado por jornalistas, o comediante ironizou a situação.

BELO E GRACYANNE BARBOSA

O cantor Belo (50) e a musa fitness Gracyanne Barbosa (40) estariam se reaproximando após o fim do casamento. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois teriam voltado a morar na mesma casa e até teriam vivido momentos íntimos a dois.

O colunista apontou que eles ficaram mais próximos nas últimas semanas e estão conversando bastante. Inclusive, os amigos já apostavam em uma reaproximação deles após o turbilhão do anúncio do fim do casamento.

ÚLTIMA CONVERSA

Amigo de Nahim há 30 anos, Alexandre Frota (60) não conseguiu conter a emoção durante o velório do cantor na quinta-feira, 13, na Assembleia Legistativa de São Paulo. Em uma conversa exclusiva com a CARAS Brasil, o ator revelou histórias de muita parceria com o artista e comentou detalhes da última conversa que tiveram.

"Gostava muito do Nahim, nós trabalhamos juntos em algumas emissoras. Conhecia ele há 30 anos, desde a época do Chacrinha. Ele sempre foi um cara pra cima, alegre, divertido, competidor. Nós fizemos um trabalho no SBT, na Eliana, competindo durante três semanas. Sempre que eu chamei o Nahim pra alguma coisa, algum programa, ele sempre se mostrou prestativo, chegava junto. Era um grande amigo", conta.

SEM ALIANÇA

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer (34) usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para bater um papo rápido com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o marido de Viih Tube (23) abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas que os internautas enviaram.

Em uma das questões, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.

Ele ainda revelou que o casal tem total liberdade em mexer no celular um do outro. "Mas não por acharmos que vamos encontrar algo de errado. Nosso celular é quase compartilhado, meu Instagram é logado no dela, para vocês terem uma ideia. Vira e mexe eu ou ela precisa postar algum trabalho ou responder alguma coisa e faço isso do celular dela ou ela do meu. O que estiver mais perto", disse.