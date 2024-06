Carlinhos Mendigo, ex-Pânico, é preso após passar dois anos foragido

Lembra dele? Humorista e ex-integrante do Pânico, Carlinhos Mendigo, é preso após passar dois anos foragido; entenda o que aconteceu

Na última terça-feira, 18, Carlinhos Mendigo, que ficou conhecido por sua participação no programa "Pânico na TV", foi preso após passar dois anos foragido. O comediante estava sendo procurado por não pagar a pensão alimentícia ao filho, fruto de um antigo relacionamento com a ex-assistente de palco e ex-bailarina Aline Hauck.

Carlinhos, que ficou conhecido por interpretar personagens humorísticos como 'Silvio Santos Reptiliano', 'Mendigo' e 'Presidente Molusco', estava sendo procurado pela polícia há dois anos. Isso porque a justiça já havia determinado sua prisão temporária devido à dívida de pensão alimentícia de seu filho, que já está com 14 anos.

Segundo o Correio Braziliense, a dívida acumulada do humorista já totaliza R$ 246,9 mil. Agora, Carlinhos deverá passar por uma audiência de custódia e poderá ser liberado se pagar o valor devido. De acordo com a Record TV, ao chegar na porta da delegacia e ser abordado por jornalistas, o comediante ironizou a situação.

Ele afirmou que 'esqueceu' de pagar a dívida, mas que 'não falta grana'. Caso o comediante não pague o valor, ele permanecerá preso pelo próximo mês, até novas determinações da justiça. Enquanto issso, ele segue detido na 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Carlinhos falou sobre sua situação no passado:

Antes de ser preso, Carlinhos Mendigo havia falado à Câmera Record que não tinha intenção de pagar a pensão. “Se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho. Não tenho medo de cadeia. Criança virou um bem, cara. Mesmo se eu tivesse dinheiro, não iria pagar”, disse há alguns anos.

Na época, um mandado de justiça chegou a ser expedido contra o ex-Pânico, que estava ciente do caso: “Ser pai é básico. Meu filho nasceu e desde o primeiro mês fui na casa de Aline e me propus a pagar pensão de R$3 mil. Ela não aceitou. Me coloquei à disposição. Depois de um tempo recebi um mandato”, ele também contou ao Fofocalizando.

No aniversário do menino, ele fez uma postagem e lamentou não poder estar com o filho. “Mais um ano que não verei o meu filho nem poderei dar um abraço nessa data especial. Afinal, lá se vão 8 meses sem poder vê-lo. Todo ano a história se repete. Agradecimentos a todos envolvidos ao afastamento e atitude covarde da não permissão de um pai viver saudavelmente com o próprio filho”, disse.