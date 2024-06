Alexandre Frota revela conteúdo de última conversa com Nahim: 'Andava meio triste'

Em exclusiva à CARAS Brasil, Alexandre Frota falou sobre sua relação de amizade com Nahim e revelou detalhes da última conversa com o cantor, o qual conhece há 30 anos

Amigo de Nahim há 30 anos, Alexandre Frota esteve presente no velório do artista na noite desta quinta-feira, 13, em São Paulo. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, o artista revelou histórias de parceria com o cantor e revelou como foi a última conversa entre eles.

"Gostava muito do Nahim, nós trabalhamos juntos em algumas emissoras. Conhecia ele há 30 anos, desde a época do Chacrinha. Ele sempre foi um cara pra cima, alegre, divertido, competidor. Nós fizemos um trabalho no SBT, na Eliana, competindo durante três semanas. Sempre que eu chamei o Nahim pra alguma coisa, algum programa, ele sempre se mostrou prestativo, chegava junto. Era um grande amigo", conta.

Frota completa dizendo que constantemente conversava com o Nahim e confessa que o amigo, o qual dividia a paixão por vinis e clássicos da música, não estava muito bem emocionalmente. Para ele, a falta de espaço para se apresentar artisticamente somado à separação de Andreia Andrade, estava fazendo o cantor passar por um longo período de desgosto.

"Recentemente havia falado com ele e o Nahim andava meio triste, acredito pela separação. Reclamava muito, apesar de ser chamado para fazer quadros em emissoras diferentes, ele reclamava do pouco espaço da parte musical. Infelizmente a gente mora no país que quando você completa 40 anos, você é velho", desabafa.

Em meio ao momento de despedida, o ex-deputado federal conta que Nahim deixará boas lembranças, principalmente dos momentos em que viveram nos bastidores da TV. "É uma perda muito grande, mas a vida é essa e nós sabemos que esse é o fim para todos", diz ele, que acabou refletindo sobre o valor da vida.

"Eu sempre falo, viva intensamente, aproveite a vida o máximo que você puder aproveitar, viva sem medo. Viva intensamente e de maneira que você não se arrependa de absolutamente nada, não deixe de fazer nada que você esteja afim", finaliza.

Nahim morreu nesta quinta-feira, 13, após cair da escada de sua casa, em São Paulo. O corpo do artista foi encontrado por familiares após a polícia receber uma ligação sobre o ocorrido. Conforme informações iniciais, ele teria caído depois de ter um mal súbito, o que lhe causou uma fratura no crânio. O caso já está sendo investigado pela Polícia da região.