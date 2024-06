Eliezer revela motivo para não usar aliança de casamento com Viih Tube

Juntos há cerca de dois anos, o casal Eliezer e Viih Tube não usam aliança de compromisso; influenciador explica a decisão

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para bater um papo rápido com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o marido de Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas que os internautas enviaram.

Em uma das questões, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.

++ Grávida, Viih Tube mostra evolução da barriga em sua segunda gestação

Ele ainda revelou que o casal tem total liberdade em mexer no celular um do outro. "Mas não por acharmos que vamos encontrar algo de errado. Nosso celular é quase compartilhado, meu Instagram é logado no dela, para vocês terem uma ideia. Vira e mexe eu ou ela precisa postar algum trabalho ou responder alguma coisa e faço isso do celular dela ou ela do meu. O que estiver mais perto", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube rebate comentários que dizem que Eliezer é interesseiro

No último domingo, 16, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer abriu as portas de sua casa para receber a apresentadora Eliana. Durante a entrevista, a influenciadora aproveitou a oportunidade e rebateu algumas críticas que o marido recebe dos internautas o chamando de interesseiro.

Acontece que muitos internautas não acreditavam que Eliezer estivesse confortável e feliz no relacionamento: "Tinha até um site que fazia apostas de quanto tempo a gente ia durar, se eu ia largar a Vitória antes ou depois do nascimento da Lua. As pessoas ganharam dinheiro em cima dessa especulação", explicou ele.

Hoje, o casal possui três contas diferentes: uma com o que Viih Tube havia faturado antes de conhecer Eliezer, outra com o dinheiro que ele havia feito, e uma terceira conjunta, com tudo o que receberam como casal; confira mais detalhes!