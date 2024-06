Wanderley Tribeck, primeiro Bozo do Brasil, morre aos 73 anos

Conhecido como o primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil, Wanderley Tribeck, morreu aos 73 anos em Balneário Camboriú

Conhecido como o primeiro intérprete do palhaço Bozo no Brasil, Wanderley Tribeck, morreu aos 73 anos em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na noite de terça-feira, 18. A notícia foi confirmada pelo filho, Wanderley Tribeck Júnior, que publicou um vídeo em suas redes sociais. A causa da morte também foi informada pelo jovem, que disse que o comediante sofreu um infarto.

De acordo com informações do G1, artista passou mal pela manhã e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi levado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, mas não resistiu e o óbito foi confirmado por volta das 23h.

Após o anúncio, o filho do artista publicou uma homenagem. “Pai, não faz isso comigo. Você a vida inteira foi minha referência, falei com o senhor ontem, você estava bem. Pai, para quem vou ligar agora? Você é meu melhor amigo. Suas netinhas estavam te esperando nesta terça-feira. Pai, ainda não acredito que você se foi. Deus me dê forças, por favor, hoje é o dia mais triste da minha vida, obrigada por tudo!”, escreveu Wanderley Júnior.

Carreira

Bozo chegou ao Brasil após o apresentadorSilvio Santos adquirir os direitos do palhaço no início dos anos 80. Wanderley, que já trabalhava como o palhaço Wandeko Pipoca, foi o escolhido pela equipe dos Estados Unidos que criou a marca para ser a versão brasileira do personagem.

Ele interpretou o palhaço entre 1981 e 1983. Fora do SBT, foi para a TV Gazeta, onde apresentou A Turma da Pipoka. No final dos anos 1980, Tribeck ainda passou pela Band, no programa TV Criança, mas a emissora logo decidiu mudar a grade de programação e acabar com a programação infantil. Com isso, abandonou a carreira na TV.

Em 2000, passou a frequentar a igreja evangélica. Nos últimos anos, ele atuava como pastor evangélico na Assembleia de Deus de Criciúma, no Sul de Santa Catarina.