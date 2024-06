Silvio Santos retorna ao SBT após entrevista sincera de Íris Abravanel

De volta ao trabalho, Silvio Santos retorna ao SBT para questionar entrevista sincera de sua esposa, Íris Abravanel, à CARAS Brasil; saiba o motivo!

Afastado do SBT desde 2022, o apresentador Silvio Santos marcou seu retornou às telas da emissora por um motivo especial. Após entrevista de sua esposa, a escritora Íris Abravanel, à CARAS Brasil, o comunicador resolveu 'questionar' a sinceridade de sua amada em rede nacional.

Ao longo da última semana, o SBT vem exibindo rápidas propagandas sobre a capa da CARAS Brasil, onde Íris abriu sua história de vida com Silvio. A mensagem do comercial chamavam o público em tom provocativo: "Revista Caras desta semana: Iris Abravanel fala de seu marido, Silvio Santos. Será que ela está falando a verdade?".

Segundo o site Notícias da TV, foi o próprio Silvio Santos que elaborou essa chamada! Como apurado pelo site, o apresentador fez uma ligação ao SBT para divulgar a matéria de capa de sua esposa, citando seu tom de urgência e exigindo que aquela exata mensagem fosse exibida. A revista CARAS não pagou pela divulgação.

Esta não é a primeira vez que Silvio Santos faz algo assim. O dono do SBT sempre costumava a fazer comerciais para chamar atenção de publicações que traziam sua família como destaque na capa. Após Íris vir a público contar sua história de amor, ele decidiu retomar com a ordem do comercial à emissora, mesmo após um tempo afastado do trabalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Íris Abravanel abre bastidores do casamento com Silvio Santos

Em entrevista à CARAS Brasil, a capa da semana, Íris Abravanel, abriu sua intimidade e falou sobre o seu casamento com o comunicador e dono do SBT, Silvio Santos. Os dois são casados há mais de 50 anos e agora, a escritora contou um pouco sobre sua história ao lado do apresentador.

Íris abriu as porta de seu escritório no SBT, em Osasco, na Grande SP, com exclusividade para a CARAS, e abriu o coração ao falar sobre os desafios de escrever novelas, a vida em família, as delícias de ser avó, além de resgatar memórias do passado.

"Eu tenho a vida reservada, eu não sou artista, o artista é ele! Prefiro ficar nos bastidores", diz a autora, que se prepara para lançar mais um sucesso na teledramaturgia infantojuvenil da emissora: A Caverna Encantada, que estreia no 2º semestre.

E, claro, não deixou de comentar sobre a nova fase do amado longe dos palcos e dos holofotes. "Agora ele está mais relax, em casa, de pijama [risos], sendo ele mesmo. Silvio Santos não deixa de ser um personagem e, agora, ele é o Senor, o homem família, amoroso, que brinca com as crianças e, às vezes, até estraga os netos!", entrega.

Clique aqui e confira a entrevista completa com Íris Abravanel!