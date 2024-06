Cauã Reymond encanta seguidores em novas fotos com a filha, Sofia: "Paizão"

Cauã Reymond abre novo álbum de fotos em viagem com a filha, Sofia, e encanta seguidores com os cliques; confira os registros!

O ator Cauã Reymond esteve no Uruguai, curtindo suas férias ao lado de sua filha, Sofia, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nesta noite de quarta-feira, 26, o artista surpreendeu seus seguidores com mais um álbum de fotos da viagem e encantou seus seguidores com cliques super fofos ao lado de sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, o famoso colocou sua cara no sol e posou ao lado de sua pequena, que fez caras e bocas para os cliques divertidos do papai. Juntinhos, eles curtiram um dia na natureza e aproveitaram para renovar suas fotos.

"Voltando pra casa cheios de histórias pra contar!", escreveu Cauã na legenda da publicação, se despedindo do local. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para a dupla. "Paizão!", disse um internauta. "Ela se parece muito com você", apontou outro. "Que lindos!", declarou mais um.

Mais cedo, Cauã compartilhou um vídeo onde mostrou que a dupla escolheu um destino ligado à natureza para as férias. Juntos, eles curtiram um passeio a cavalo na praia e desfrutaram da beleza do lugar com animais, mar e muito verde.

Filha de Cauã Reymond se formou recentemente

No último dia 19, a atriz Grazi Massafera contou que Sofia, sua filha com Cauã Reymond, estava se formando. A menina estuda em uma escola bilíngue com uma metodologia diferente e, por isso, acabou de concluir seu ano letivo.

Em seu perfil do Instagram, Grazi apareceu posando com um vestido longo amarelo e mostrou que estava se preparando para um evento especial. Logo em seguida, a atriz compartilhou uma mensagem que sua filha recebeu para celebrar sua formatura: "Sofia, felicidades por sua formatura, um abraço com muito carinho", dizia o recado.

Por fim, Grazi compartilhou um registro da cerimônia de formatura da filha, onde a menina aparece sorridente ao lado de seus colegas de classe. Enquanto os amigos seguravam uma faixa agradecendo à equipe em inglês, Sofia, com seus longos cabelos loiros e um vestido florido, pode ser vista ao fundo segurando seu diploma

"Formatura", escreveu a artista com um emoji emocionado e um coração. Vale lembrar que, apesar de estar se formando agora, Sofia ainda tem muitos anos letivos pela frente, pois está no ensino fundamental.