Ela cresceu! Grazi Massafera comemora formatura da filha com Cauã Reymond

Grazi Massafera compartilha momento especial ao celebrar a formatura de sua filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond

Grazi Massafera usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para celebrar a formatura de sua filha, Sofia Massafera Reymond, de 12 anos. A menina, que é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond, estuda em uma escola bilíngue com uma metodologia diferente e por isso, acaba de concluir seu ano letivo.

Em seu perfil do Instagram, Grazi apareceu posando com um vestido longo amarelo e mostrou que estava se preparando para um evento especial. Logo em seguida, a atriz compartilhou uma mensagem que sua filha recebeu para celebrar sua formatura: "Sofia, felicidades por sua formatura, um abraço com muito carinho", dizia o recado.

Por fim, Grazi compartilhou um registro da cerimônia de formatura da filha, onde a menina aparece sorridente ao lado de seus colegas de classe. Enquanto os amigos seguravam uma faixa agradecendo à equipe em inglês, Sofia, com seus longos cabelos loiros e um vestido florido, pode ser vista ao fundo segurando seu diploma

"Formatura", escreveu a artista com um emoji emocionado e um coração. Vale lembrar que, apesar de estar se formando agora, Sofia ainda tem muitos anos letivos pela frente, pois está no ensino fundamental. É bom mencionar também que aparentemente, seu pai não pôde participar da celebração devido a uma viagem a trabalho.

Nas redes sociais, Cauã Reymond revelou estar em Milão, na Itália, acompanhando alguns desfiles de moda, mas em breve o ator deve retornar ao pais para comemorar essa conquista com a filha. Inclusive, no mês passado, ele celebrou o aniversário da herdeira e organizou uma super festa do pijama para ela curtir com as amigas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Massafera (@sofimassafera)

Grazi Massafera reflete sobre vida pós-maternidade:

Após o nascimento de sua filha Sofia, Grazi Massafera revelou que passou a enxergar a vida com outros olhos. Em entrevista à Quem divulgada nesta segunda-feira, 1, a atriz falou abertamente sobre a transformação que a maternidade lhe trouxe. A pequena, de 12 anos, é fruto de seu antigo casamento com Cauã Reymond.

"A gente vira uma leoa assim que o filho nasce. A gente é bicho. Eu achava que não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas posso estar aqui falando com você e se ela (Sofia) passar engatinhando, a visão periférica vai para ela", iniciou Grazi, que refletiu sobre os desafios dos primeiros anos de maternidade.