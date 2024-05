Festas / Pai coruja!

Cauã Reymond mostra festa do pijama que fez para a filha e suas amigas

No aniversário de 12 anos de sua filha com Grazi Massafera, Cauã Reymond mostra festa do pijama que fez em sua casa para Sofia e suas amigas

Cauã Reymond mostra festa do pijama da filha - Reprodução/Instagram