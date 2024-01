Nada ciumento, Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar

Cauã Reymond detalha seu relacionamento com a filha, Sofia, e nega ser um pai ciumento: 'Quero que ela traga namorado ou namorada’

O ator Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que já está super crescida com 11 anos e é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator.

O galã da novela da Globo 'Terra e Paixão' ainda entregou que tem um ótimo relacionamento com sua única herdeira: “Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas”, detalhou.

“A gente pensa que na adolescência acontece um distanciamento, mas não rolou isso entre a gente”, contou Cauã. Contrariando as expectativas, o ator destacou a crença de que ser pai de uma menina é mais fácil e elogiou a excelente criação proporcionada pela mãe de Sofia: “Elatambém é muito bem educada pela Grazi", exaltou.

"Com a nova geração, acho que a gente aprende como o mundo mudou. Existiam coisas que já me incomodavam também e que estão mudando”, o ator finaliza pontuando que a geração de Sofia já vem com um ‘ponto de vista’. Vale lembrar que no ano passado, o galã descobriu que sua filha tem um crush famoso internacional.

Durante uma participação no ‘É de Casa’, o ator revelou que sua filha gosta muito de assistir séries sul-coreanas: “E ela é apaixonada pelos meninos”, ele entregou a paixonite de Sofia. “Ela tá fazendo aula de K-pop e me mostrou a foto de um menino, que eu não sabia que era um menino. Aí ela falou: ‘Ai pai, você não entende nada, vou casar com ele’”, Cauã brincou com sua herdeira.

