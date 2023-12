Cauã Reymond diz porque chamou a polícia em confusão com ex-BBB: "Educação"

Cauã Reymond diz porque chamou a polícia em confusão com ex-BBB; situação aconteceu no ano passado e gerou muita repercussão

Em um depoimento honesto, o ator Cauã Reymond revelou detalhes de um episódio que gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ele explicou porque decidiu chamar a polícia após uma festa da ex-BBB Bárbara Heck.

“Não foi ela que fez, ela era uma convidada, e ela foi super educada”, declarou ele ao colunista Matheus Baldi. Ele então explicou detalhes do que aconteceu na ocasião e disse que propôs um diálogo.

“[Sobre] a festa, eu não tenho problema com música alta, mas quando passa das dez horas da noite, e sua filha quer dormir e tem que ir pra escola no dia seguinte, eu fui com educação um pouquinho antes das dez e avisei: ‘Pessoal, vai dar 22h e minha filha tem que dormir’, e falaram que iriam abaixar [o volume]”, continuou o ator.

Ele disse que tentou conversar. “Aí, eu voltei as dez horas e falei: ‘Vamos abaixar o som’. Abriram a porta e vieram algumas pessoas, não imaginavam que era eu. E sim, eu tinha chamado a polícia para ter uma conversa, teve um diálogo e eles abaixaram a música”.

Cauã Reymond, afirmou que sempre atende os pedidos dos vizinhos. “Desde então não tivemos mais problemas. É importante dizer que também faço festa. Eu às vezes contrato uma banda de samba na minha casa, mas se um vizinho chega pra mim e fala que está alto, eu abaixo. E não precisa ser depois das dez, é a tarde”, afirmou.

