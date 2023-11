Mariana Goldfarb incentiva a independência financeira para as mulheres: "É liberdade"

Através das redes sociais, a modelo Mariana Goldfarb incentivou a independência financeira para suas seguidoras; saiba mais!

A modelo Mariana Goldfarb decidiu dar um conselho valioso para suas seguidoras mulheres nesta quarta-feira, 8. Através dos stories de seu Instagram, a ex-esposa de Cauã Reymond decidiu incentivar a independência financeira feminina e trouxe seus próprios relatos sobre o assunto enquanto passeava com sua cachorrinha.

Na ocasião, a famosa admitiu que não veio de uma família rica. Ela também confessou que ter seu próprio dinheiro é algo muito satisfatório. "Maior liberdade é a gente viver a nossa vida à nossa maneira. É um caminho sem volta. Sabe o que é interessante? Eu não venho de família rica. Tudo que tenho hoje, eu tive que trabalhar muito pra conquistar", iniciou ela.

Logo em seguida, ela contou um pouco sobre como organiza seu dinheiro e explicou o porquê ela achou importante passar essa mensagem para seu público. "Eu achava que meus sonhos estavam tão distantes quando comecei. Não sou quem gasta de maneira desproporcional. Sempre tive educação financeira, sempre procurei me conscientizar. Sei o impacto que tem a mulher ser financeiramente independente", confessou.

"Quando a gente é, as coisas ficam mais fáceis, de mudar de direção, de pegar outro caminho... quando a gente não depende do outro", disse Mariana sobre a tentação de não se organizar quanto ao dinheiro.

Por fim, ela finalizou incentivando ainda mais às suas seguidores a encontraram o seu próprio caminho financeiramente. "Isso é uma coisa que senti no coração de compartilhar com vocês, mulheres, de lutarem pela independência de vocês. Quando a gente começa, parece distante, que não vai chegar nunca. Mas, aos poucos, com responsabilidade e também aproveitando a vida, com parcimônia, sem excesso, a gente vai conseguindo. E isso é uma liberdade! Te possibilita mudar a rota", finalizou.

Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb faz reflexão sobre pressão estética

Esta não é a primeira vez que Mariana Goldfarb traz reflexões poderosas para as mulheres. No fim de agosto, a modelo usou suas redes sociais para falar sobre a importância do autocuidado e avaliou as formas de buscar equilíbrio na vida.

"A saúde mental é muito subestimada, eu acho que a gente dá muita ênfase, muito foco no nosso corpo, na nossa estética, inclusive, a gente perde um tempo danado pensando nisso, enquanto a gente poderia estar fazendo outros cursos, se engrandecendo em outros lugares", refletiu.

Na ocasião, Mariana também lamentou a pressão estética colocada sobre os corpos das mulheres. "A gente perde tempo focada em ser mulher objeto, né? Não posso falar muito, porque sei que eu também estou dentro de todo esse ecossistema. Mas, eu procuro engrandecer a minha alma em paralelo. E eu procuro não perder tanto tempo com coisas tão supérfluas", afirmou na época.

Por fim, ela ainda falou como fez para trazer mais positividade para sua vida. "Cada vez mais com verdade, com mais consciência, buscando estar rodeada de pessoas que partilham dos mesmos valores, do mesmo caráter, da mesma índole que eu, e vou dizer uma coisa: estando perto de pessoas que nos incentivam e que também nos fazem despertar as nossas melhores versões, a gente fica melhor de maneira geral", disse.

"Eu tenho cortado tudo o que não tem a minha frequência, já estou fazendo isso há um tempo, mas eu tenho cortado tudo o que… sabe quando a energia não é a mesma? E é tão importante a gente estar em ambientes que não nos adoeçam, pelo contrário, que nos tragam saúde mental", pontuou.