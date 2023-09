Mariana Goldfarb critica como mulheres lidam com seus corpos por pressão estética

Modelo explicou por que cuidar mente está diretamente ligado à qualidade de vida. Confira!

Mariana Goldfarb usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a importância do autocuidado. Em conversa com os seguidores, a modelo avaliou formas de buscar equilibrío na vida.

"A saúde mental é muito subestimada, eu acho que a gente dá muita ênfase, muito foco no nosso corpo, na nossa estética, inclusive, a gente perde um tempo danado pensando nisso, enquanto a gente poderia estar fazendo outros cursos, se engrandecendo em outros lugares", refletiu.

Mariana lamentou a pressão estética colocada sobre os corpos das mulheres. "A gente perde tempo focada em ser mulher objeto, né? Não posso falar muito, porque sei que eu também estou dentro de todo esse ecossistema. Mas, eu procuro engrandecer a minha alma em paralelo. E eu procuro não perder tanto tempo com coisas tão supérfluas", afirmou a apresentadora.

Mariana Goldfarb fez um sobre pressão estética na rede social (Foto: Reprodução Instagram)

Solteira desde o fim do casamento com o ator Cauã Reymond, Mariana revelou que está cortando relações com tudo o que não está na mesma frequência que ela.

"Cada vez mais com verdade, com mais consciência, buscando estar rodeada de pessoas que partilham dos mesmos valores, do mesmo caráter, da mesma índole que eu, e vou dizer uma coisa: estando perto de pessoas que nos incentivam e que também nos fazem despertar as nossas melhores versões, a gente fica melhor de maneira geral", disse.

"Eu tenho cortado tudo o que não tem a minha frequência, já estou fazendo isso há um tempo, mas eu tenho cortado tudo o que… sabe quando a energia não é a mesma? E é tão importante a gente estar em ambientes que não nos adoeçam, pelo contrário, que nos tragam saúde mental", pontuou.

Importância de cuidar da sua saúde mental

Para Mariana, os cuidados com a mente ajudam na sua qualidade de vida e bem-estar: "Hoje em dia, o meu maior investimento financeiro é na minha saúde mental, na minha análise, na academia, no tai chi chuan. Me dão prazer e vão acendendo luzes no meu cérebro, no sentido de me autoconhecer, me autorrespeitar e de conseguir colocar esse respeito para o próximo. Hoje, para mim, a palavra limite, fronteira é coragem. Coragem de ser quem eu sou, coragem de me assumir nos meus piores defeitos e nas minhas maiores virtudes."