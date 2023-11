Cauã Reymond revela “crush” da filha Sofia ao vivo: “Não sabia”

O ator Cauã Reymond comentou ao vivo no programa “É De Casa” sobre uma paixão da filha Sofia, de 11 anos

Neste sábado, 11, Cauã Reymond participou do programa “É De Casa” e deu detalhes da vida pessoal de sua filha Sofia, de 11 anos. O ator comentou sobre uma paixão da filha durante a atração matinal da TV Globo.

Em conversa com a apresentadora Maria Beltrão, o astro da novela “Terra e Paixão” revelou: “Ela adora séries sul-coreanas. E ela é apaixonada pelos meninos, e eles são mais...”. Quem completou a frase foi a apresentadora: “Eles têm traços mais femininos, fazem cirurgia plástica para parecerem mais femininos, usam maquiagem. Coisa mais fina”.

O intérprete de Caio na novela das 21h deu mais detalhes quando soube do “crush” da filha: “Ela tá fazendo aula de K-pop e me mostrou a foto de um menino, que eu não sabia que era um menino. Aí ela falou: ‘Ai pai, você não entende nada, vou casar com ele’”.

Sofia é fruto do antigo relacionamento de Cauã com a atriz e ex-BBB Grazi Massafera. Recentemente, os seguidores de Cauã ficaram chocados ao verem imagens da menina, que já está crescida. No Dia das Crianças, o artista publicou um vídeo da filha dançando muito e ainda homenageou a herdeira. “Maior amor da minha vida. Feliz dia”, desejou o pai coruja na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Grazi também comentou um pouco sobre a vida pessoal da filha. Ao visitar a menina na escola, a atriz fez uma reflexão sobre as diferenças em sua educação e na da filha. "Relato pequeno de grandes sentimentos. Hoje senti um orgulho tão grande de tudo que posso proporcionar pra minha filha… Principalmente na educação escolar consistente, integrativa e global", disse a estrela em suas redes sociais.

