Cresceu muito! Cauã Reymond choca ao mostrar vídeo da filha dançando: ''Tá enorme''

Com vídeo raro, Cauã Reymond choca ao mostrar como sua filha com Grazi Massafera cresceu

A filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, Sofia, de 11 anos, chamou a atenção ao surgir em um vídeo raro publicado pelo pai nesta quinta-feira, 12. Em clima de Dia das Crianças, o ator homenageou a herdeira.

No registro, a garota apareceu dançando e surpreendeu com seu tamanho. Toda estilosa, a menina encantou os internautas com seu charme e beleza. "Maior Amor da minha vida. Feliz dia", disse o artista, de Terra e Paixão.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a herdeira do global com a ex-BBB. "Só percebemos que o tempo realmente passa quando vemos os filhos dos outros crescendo", falaram. "Tá enorme", falaram outros sobre o crescimento da jovem.

Recentemente, Grazi Massafera surpreendeu ao revelar como Sofia será educada de forma diferente que ela: "Por falta de esperança, talvez, a minha família não valorizava o estudo, e sim o serviço braçal. Fui criada assim e sempre questionando tudo - atitude não tão bem vista em casa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond abre o coração e manda recado para Grazi Massafera

O ator Cauã Reymond causou alvoroço entre os fãs ao publicar uma mensagem de carinho para a ex-mulher, Grazi Massafera, em seu perfil nas redes sociais.

Para não deixar o aniversário da ex-esposa passar em branco, o galã, que terminou em abril seu relacionamento com a modelo Mariana Goldfarb, mostrou que segue mantendo contato com a mãe de sua filha, Sofia, de apenas 11 anos.

Na declaração, ele escreveu uma bela mensagem de felicitação para sua ex-mulher: "Feliz Aniversário! Muita saúde e luz", declarou o protagonista de 'Terra e Paixão', ao compartilhar uma selfie de Grazi em seus Stories no Instagram.

Por sua vez, durante uma entrevista recente, Grazi Massafera resolveu abrir o jogo e deu detalhes de qual tipo de relacionamento que tem com o ex-marido. "Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só", declarou a atriz em alto e bom tom. "Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós", apontou ela ao falar sobre os internautas que torcem pelo retorno da união dos pombinhos.