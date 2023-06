Nova chance? Grazi Massafera fala sobre expectativa de reatar com Cauã Reymond

Após boatos de reconciliação, Grazi Massafera abre o jogo e expõe detalhes da relação com Cauã Reymond

Nova chance? Em entrevista a QUEM, durante um evento de moda que aconteceu em Santa Teresa, no Rio, na tarde desta quinta-feira, 01, a atriz Grazi Massafera resolveu abrir o jogo e deu detalhes de qual tipo de relacionamento que tem com o ex-marido, Cauã Reymond, que é pai de sua filha, Sofia, de 11 anos.

Divorciada desde 2017, a loira segue mantendo contato com o protagonista de 'Terra e Paixão', mas segundo ela, tudo não passa de amizade. Eles vivem apenas como bons amigos, para tratar de assuntos pertinentes à criação da filha do casal.

"Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só", declarou a atriz em alto e bom tom. "Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós", apontou sobre os internautas que torcem pelo retorno da união dos pombinhos.

Por fim, Grazi deu um banho de água fria nos fãs que idealizam o relacionamento amoroso do casal. "A gente lida muito bem com isso, porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha Nós temos amizade, parceria. Nada mais [que] isso", frisou.

Recentemente, Cauã Reymond usou as redes sociais para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb, o casal estava juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", delcarou..

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAUÃ REYMOND NA COMPANHIA DE GRAZI MASSAFERA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond comenta em post de Grazi Massafera e fãs especulam retorno: "Segunda chance!”

Nas últimas semana, Cauã Reymond foi assunto entre os internautas ao deixar um comentário na publicação da ex-mulher, Grazi Massafera.O artista mostrou que a postagem da mãe de sua filha não passou desapercebida diante do seu olhar. É que no vídeo compartilhado no perfil do Instagram da beldade, Cauã marcou presença e elogiou o trabalho da loira, deixando uma série de emojis de palmas.

Alguns seguidores comentaram sobre o possível retorno do ex-casal. "Voltei até a seguir... Amo os dois juntos", disse uma. "Vocês nunca deveriam ter se separado!", disparou outra. "Casal de milhões. Tenho certeza que Sofia ia amar ter um irmãozinho", afirmou uma terceira.