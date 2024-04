Virginia Fonseca mostra detalhes de sua nova mansão

Tá quase pronto! Virginia Fonseca ostenta detalhes luxuosos da decoração de sua nova mansão em Goiás, que já está na fase final

A influenciadora digital Virgina Fonseca agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao mostrar novas imagens de sua nova mansão. Ela e o marido, o cantor Zé Felipe, estão construindo uma propriedade de luxo em Goiás para a família se mudar em breve.

Em novo vídeo, ela mostrou alguns detalhes que já estão prontos na construção. Virginia revelou como é o jardim de inverno no centro da casa, a árvore oliveira que foi plantada no jardim, uma parte da brinquedoteca de seus filhos e também a cuba esculpida em pedra rosa que ficará nos banheiros das filhas.

"TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS SEMPRE!! Nossa casa está ficando pronta e eu estou muuuuito feliz e empolgada. Mostrei alguns detalhes pra vocês e até uma novidade no final. Ps: editei e coloquei áudio com 2 crianças botando fogoooo na casa, relevem qualquer erro, por favor. Amo vocês. 2024 É NOSSO", afirmou.

Zé Felipe faz surpresa para Virginia Fonseca

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma surpresa feita por Zé Felipe para passar mais tempo ao lado dela. A mais nova apresentadora do SBT, que mora em Goiânia, semanalmente realiza pontes aéreas para se dividir entre o trabalho e as filhas, e recebeu uma visita do marido em terras paulistanas para matar a saudade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora postou cliques feliz ao lado do marido. Ela também mostrou a conversa que teve com o herdeiro de Leonardo na última segunda-feira, 22. "Como está aí?", questionou ela, que está grávida do terceiro filho. "Amor, [estou] voltando para casa, acabei", respondeu Zé. "Não quer vir pra São Paulo ficar aqui comigo essa semana?", perguntou a mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. "Querooo", disse ele.

"Vim para SP a trabalho, e fiquei com saudades do meu bebezinho (risos). Perguntei se ele não queria vir, e ele veio. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação. "Vocês tem um desse?!!!!!!!!! VOCÊS TEM UM DESSEEE?!???", brincou.