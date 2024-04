Zé Felipe faz surpresa para Virginia Fonseca e web reage: 'Quero um desse'

Durante uma semana cheia de trabalhos, Virginia Fonseca foi surpreendida por Zé Felipe e compartilhou registros em suas redes sociais: "Te amo"

Nesta quarta-feira, 24, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma surpresa feita por Zé Felipe para passar mais tempo ao lado dela. A mais nova apresentadora do SBT, que mora em Goiânia, semanalmente realiza pontes aéreas para se dividir entre o trabalho e as filhas, e recebeu uma visita do marido em terras paulistanas para matar a saudade.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora postou cliques feliz ao lado do marido. Ela também mostrou a conversa que teve com o herdeiro de Leonardo na última segunda-feira, 22. "Como está aí?", questionou ela, que está grávida do terceiro filho. "Amor, [estou] voltando para casa, acabei", respondeu Zé. "Não quer vir pra São Paulo ficar aqui comigo essa semana?", perguntou a mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um. "Querooo", disse ele.

"Vim para SP a trabalho, e fiquei com saudades do meu bebezinho (risos). Perguntei se ele não queria vir, e ele veio. Te amo", escreveu ela na legenda da publicação. "Vocês tem um desse?!!!!!!!!! VOCÊS TEM UM DESSEEE?!???", brincou.

"Peguei a senha, tô aguardando minha vez", brincou uma fã nos comentários. "Eu quero um desse, onde acha?", questionou outra. "Te amooooo", comentou Zé Felipe.

Virginia registra passeio com as filhas antes de viajar

Na última segunda-feira, 22, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores detalhes de sua rotina antes de encarar mais uma viagem à trabalho! Em fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a famosa surgiu se divertindo ao lado de Maria Alice e Maria Flor.

"Indo para SP para mais uma semana intensa de gravação, mas antes rolou uma caminhada com a Tota Alice e natação com a Tota Flor!!! Amo vocês demaisss minhas princesas e o coração ta apertado de ter q ir, mas faz parte da vida né?! Afinal, é tudo por vocês e pra vocês @mariasbaby @zeleonardo", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas pequenas. "Mãezona", afirmou a sogra Poliana. "A Maria Alice com essa franja ficou parecida mais ainda com a Virgínia", comentou uma internauta. "Você é uma mãe maravilhosa, Vi ! Deus abençoe", disse outra.