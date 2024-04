Virginia surpreende Zé Felipe com 26 presentes caríssimos em aniversário

Que chique! A influenciadora Virginia presenteou o marido, Zé Felipe, com diversos itens especiais em seu aniversário de 26 anos de vida

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, em seu aniversário de 26 anos, comemorado ao lado da família no último domingo, 21, em uma festa com o tema 'ET'. Para celebrar o novo ciclo de vida do companheiro, a famosa selecionou 26 itens para combinar com a idade do amado e o presenteou na data especial.

Os preparativos para a surpresa foram registrados em vídeo e publicado em seu canal no YouTube, que já soma mais de 11 milhões de inscritos. Nas imagens compartilhadas, Virginia revela que comprou presentes luxuosos de grandes marcas luxuosas como Balmain, Rolex, Balenciaga e Louis Vuitton.

Ao longo do registro, a apresentadora do SBT explicou como surgiu a ideia: "No início, eu ia dar coisas que eu achava que ele ia gostar, e já tinham cinco presentes. Cheguei em São Paulo e tive a ideia: 'se vou dar cinco, por que não 26?'. São coisas que ele gosta, tem tênis, blusas, joias, relógios, boné, mala", detalhou ela.

Além dos presentes da esposa, Zé Felipe também ganhou algumas lembrancinhas dos filhos, Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e do caçula José Leonardo, que ainda está sendo gerado. No vídeo, é possível perceber que o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha ficou bastante contente com a surpresa.

Antes de comemorar o aniversário do marido, Virginia Fonseca compartilhou uma bela declaração de amor ao companheiro. Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital reuniu alguns registros especiais da trajetória do casal e destacou o quanto é feliz ao lado do cantor e da família que construíram juntos.

"FELIZ SEU DIAAAAA AMORRRRR!!!! Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não A MELHOR!!! Coloquei esse video com nossas princesas te desejando feliz aniversário (Floflo julgando e comendo, mas estranho seria se ela não tivesse assim) e logo depois eu coloquei uma foto do nosso primeiro dia se conhecendo pessoalmente, 26/06/2020, o dia que Deus traçou nossos caminhos", declarou ela em um trecho da legenda.

Zé Felipe encanta web com nova tatuagem em homenagem aos filhos

O cantor Zé Felipe está mais do que feliz com a nova gravidez de sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Nesta quinta-feira, 18, o filho de Leonardo contou que fez uma nova tatuagem em homenagem aos seus filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que ainda está para nascer.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista apareceu sem camisa e exibiu o resultado da nova arte em sua pele. Em seu pescoço, Zé tatuou "A + F = M²", como uma brincadeira com o nome de suas pequenas. Ele ainda adicionou JL, com as iniciais de seu caçula, que nascerá ainda este ano. A adição fica perto da sua tattoo escrito "Vi", em homenagem a sua esposa.

"Jesus é rei", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o resultado da tatuagem. "'Vi' 'A+F= M²' e 'JL' um do ladin do outro, que FOFURA! Agora tá completo", disse um internauta. "Lindooo, amei as tatuagens novas", declarou outro. "Tá a cara do João Guilherme", disparou mais um, notando a semelhança entre Zé e seu irmão.