Bolo de aniversário de Zé Felipe rouba a cena em fotos da festa

O cantor Zé Felipe comemora seus 26 anos de idade em festa com a família e o bolo de aniversário dele chama a atenção nas fotos

O cantor Zé Felipe está em festa neste domingo, 21. Ele acaba de completar 26 anos de idade e comemorou em uma festa com a sua família e amigos. Nas redes sociais, a esposa dele, Virginia Fonseca, mostrou uma parte da decoração e o bolo de aniversário roubou a cena.

Zé ganhou uma festa com tema de extraterrestres. Assim, o bolo seguiu o tema e tinha o formato de disco voador na cor cinza. O tamanho e o formato do doce chamaram a atenção dos internautas.

Na legenda, Virginia brincou: “A chuva cai, a rua inunda, o Zé eu vou comer seu boloooo. VIVAAAAA 2.6 DO ZEZITOOO!! Te amo amor, amo sua vida. Que Deus te abençoe sempreeee".

Antes disso, a influencer se declarou para o maridão. "FELIZ SEU DIAAAAA AMORRRRR!!!! Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não A MELHOR!!! Coloquei esse video com nossas princesas te desejando feliz aniversário (Floflo julgando e comendo, mas estranho seria se ela não tivesse assim) e logo depois eu coloquei uma foto do nosso primeiro dia se conhecendo pessoalmente, 26/06/2020, o dia que Deus traçou nossos caminhos. Não canso de falar que você foi um presente na minha vida e que me presenteou com nossos filhos, então eu sou a pessoa mais feliz do mundo por isso, sou muito grata pela sua vida e hoje você inicia mais um ciclo, 26 anos, e peço a Deus que abençoe sua vida, ilumine seus caminhos, lhe dê muitaaa saúde, paz, amor, sabedoria e sucesso!!! Amamos você muitão. Estamos esperando você chegar para te encher de beijos e abraços, vem com Deus", escreveu.

Os dois estão casados há cerca de 3 anos e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que vai nascer em breve.

Virginia Fonseca exibe a barriga de grávida

A influenciadora digital Virginia Fonseca, que é a esposa de Zé Felipe, encantou seus seguidores ao compartilhar o registro de um novo ensaio fotográfico que fez durante a gestação. Ela espera o nascimento do terceiro filho, que vai se chamar José Leonardo, e posou do jeitinho que veio ao mundo.

A estrela dispensou toda a roupa e destacou a sua barriguinha em crescimento na foto em preto e branco. Na legenda, ela contou o tempo de sua gestação. “20 semanas de José Leonardo”, disse ela.

Nos comentários, Zé Felipe elogiou a amada. “Linda, te amo”, disse ele. E a sogra dela, Poliana, escreveu: “Amor de vó”.