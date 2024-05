E agora? Davi só poderá usar bolsa da faculdade com uma condição; veja

Faculdade revela que Davi só poderá estudar o curso de Medicina, ganhado no 'BBB 24', após cumprir uma condição; saiba qual é

O campeão do BBB 24Davi entrou com um sonho no reality show de ser médico. Durante sua passagem pelo reality show, ironicamente, ele conseguiu a bolsa do curso de Medicina graças a uma dinâmica ao lado de sua rival no jogo, a cantora Wanessa Camargo, que foi expulsa após ele se sentir agredido por ela.

Apesar de toda a situação vivida dentro da casa, agora, o sonho dele poderá ser realizado, mas, somente se ele cumprir um requisito exigido pela faculdade que deu o curso. Segundo o site da Contigo!, a instituição confirmou que ele precisará fazer provas para isso e uma delas seria o Enem.

O baiano terá que realizar o exame e obter a nota necessária para ingressar em Medicina. “Ele [Davi] precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, declarou a faculdade.

É bom lembrar que a prova do Enem acontece no final do ano. Provavelmete, ela será realizada na primeira quinzena de novembro. Por enquanto, Davi não compartilhou como está se preparando para o teste, mas declarou que fará de tudo para se tornar um doutor.

Nos últimos dias, desde sua saída do reality show, o ex-motorista de aplicativo tem se gravado na piscina da mansão onde está morando com a família na Bahia. Ele ainda deu o que falar ao ser flagrado saindo para jantar com uma influenciadora.

Saiba qual é o valor do aluguel do ex-BBB Davi na Bahia

O ex-BBB Davi Brito, que venceu o BBB 24, está vivendo em uma casa luxuosa na Bahia. Desde que voltou para sua terra natal depois de ficar milionário, ele está hospedado em uma casa que sua família alugou na Barra do Jacuípe, no município de Camaçari, Bahia.

De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, o aluguel da casa custa R$ 35 mil por mês, sendo R$ 1.170 por dia. A propriedade costuma ser alugada por temporada, sendo que o período de sexta a domingo custa R$ 3 mil.

A coluna ainda informou que a casa foi alugada pela equipe de Davi há cerca de 15 dias. O local tem a capacidade para 15 pessoas e tem 3 quartos climatizados.