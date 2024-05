Saiba quem é a influenciadora Bárbara Contreras, com quem Davi foi flagrado

Após surgir em fotos com a influenciadora Bárbara Contreras, Davi foi flagrado com a moça em restaurante em Salvador, na Bahia

Após sair do BBB 24 e dias depois dizer que não está mais em um relacionamento com Mani Reggo, Davi já pode ter feito a fila andar. Isso porque, o campeão da última edição do reality show global está sendo visto com uma influenciadora.

A moça que está sendo apontada como novo affair do ex-motorista de aplicativo é Bárbara Contreras, de 22 anos. E as especulações de estarem juntos começaram após ela, que tem uma irmã gêmea, surgir em fotos com ele e nesta terça-feira, 30, em um restaurante em Salvador, na Bahia.

Em sua rede social, a moça, que tem cerca de 667 mil seguidores, compartilhou uma foto pronta para sair e em seguida a vista que tinha no local escolhido para fazer a refeição ao lado de Davi.

Em sua biografia no Instagram, Bárbara diz que é de Recife, Pernambuco, e pelas fotos é possível ver que ela gosta de praia e piscina. Em seus stories, além de mostrar sua vida com os amigos, ela também curte falar de seus cabelos cacheados e dar dicas sobre o assunto.

Além dos cliques em clima de verão, a influenciadora, que diz ser do signo de Aquário, também posta vídeos dançando e fazendo graça. Sobre como ter conhecido Davi, a influencer explicou como o encontro aconteceu no condomínio onde estão hospedados: "Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui".

Davi é visto novamente com influenciadora

O vencedor do BBB 24Davi foi visto novamente com a influenciadora Bárbara Contreras, de Recife. Após aparecer em fotos com ela nos últimos dias, o baiano foi flagrado com a moça em um restaurante em Salvador, na Bahia.

Depois de dizer no Altas Horas que seu relacionamento com Mani Reggo acabou, o ex-motorista de aplicativo surgiu em público com a influencer, parecendo ser uma espécie de encontro. Afinal, os dois foram juntos jantar sem ninguém acompanhando e escolheram um local reservado para fazerem a refeição. Veja o momento aqui.