Grávida, Viih Tube vai parar no hospital após susto: ‘Muito podre’

Grávida de seu segundo filho, Viih Tube compartilha desabafo nas redes sociais após passar por mal-estar e ir parar no hospital

Nesta sexta-feira, 3, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Grávida de seu segundo filho, a esposa de Eliezer e mãe da pequena Lua revelou ter ido parar no hospital após passar mal. Apesar do susto, a influenciadora tranquilizou seus seguidores ao atualizar seu estado e também do bebê depois de passar por alguns exames.

Através dos stories do Instagram, Viih contou que acordou sentindo um mal-estar e por isso, decidiu procurar a maternidade em que seu segundo herdeiro deve nascer: “Gente, estou muito podre. Vou até no médico para ver se está tudo certinho com o bebê. Eu acho que é sinusite, minha cabeça está muito pesada, só os óculos já estão pesando”, ela iniciou o relato.

Na sequência, a influenciadora contou que cortou o contato com a primogênita para evitar a contaminação: “Estou ficando um pouco longe da Lua também, ela tomou vacina ontem e se o que eu tenho for viral, imagina se ela pega alguma coisa de mim.Quando estou perto fico de máscara ou mais afastada. Mas ela sempre quer um colinho, né?”, lamentou.

Viih ainda explicou que começou a se sentir mal no dia anterior, depois de sair com o marido: “Mesmo tomando todas as vitaminas que eu tenho que tomar, a minha imunidade estava muito baixa. Uma saída com o Eli de date pra comer e já voltei podre, com muita dor de garganta. Estou muito ruim", ela desabafou sobre seu estado.

Por fim, a influenciadora compartilhou que recebeu atendimento médico. Apesar de não ter revelado o diagnóstico, esclareceu que tanto ela quanto o bebê estão bem: “Gente, estou na Pro Matre. Fiz todos os exames e já está tudo bem com o neném. Graças a Deus. Ouvimos o coração, medidas, crescendo perfeito. Que alívio”, Viih finalizou.

Grávida, Viih Tube passa por exames em hospital após sentir mal-estar - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que na semana passada, Viih e Eliezer surpreenderam ao revelar que a filha Lua foi promovida a irmã mais velha durante sua participação no ‘Mais Você’, da Globo. Papais babões, eles celebraram a chegada do mais novo membro da família ao vivo com a primogênita na atração comandada por Ana Maria Braga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube desabafa após ser demitida de podcast:

Em meio à expectativa pela chegada de seu segundo filho, Viih Tube decidiu abrir seu coração e revelar que foi demitida do podcast sobre maternidade que co-apresentava com Tata Estaniecki, o ‘MaterniDelas’. Em um desabafo sincero, a influenciadora explicou que sua saída se deu por um conflito de interesses com um dos patrocinadores do programa.

Viih conduziu toda a primeira temporada, mas o perfil do programa anunciou uma nova apresentadora para a próxima edição. Diante das especulações, a esposa de Eliezer e mãe da pequena Lua confirmou que foi demitida da atração, mas esclareceu que não houve nenhuma desavença com a apresentadora titular; entenda o que aconteceu.