Eliezer revela preocupação em nova gravidez de Viih Tube: 'Detalhe importante'

Pai da pequena Lua, Eliezer falou de sua experiência na paternidade e contou qual será a diferença na segunda gravidez de Viih Tube

O influenciador e ex-BBB Eliezer está radiante desde que descobriu que ganhará mais um herdeiro com Viih Tube! Pais da pequena Lua, de 1 aninho, o casal revelou no Dia das Mães que estão à espera de um menino.

Agora, em seus stories no Instagram, Eliezer abriu o coração e falou um pouco sobre sua experiência na paternidade com a segunda gestação da esposa. Durante um bate-papo com os seguidores, o ex-participante do BBB 22, da Globo, revelou qual tem sido sua maior preocupação referente a nova gravidez de Viih.

"Eu tenho uma preocupação de não ser igual ao que eu fui na primeira [gestação], entende? Geralmente, nós, seres humanos, quando passamos pela mesma experiência uma segunda, terceira ou quarta vez, como não é uma coisa tão nova, acabamos não nos dedicando tanto quanto como se fosse a primeira", iniciou ele.

E continuou: "A gente acha que sabe tudo. E acaba não sabendo. A experiência é única, mesmo sendo repetida. A gente acaba se doando menos, ou não dando atenção igual a primeira vez. Então vou tentar me policiar ao máximo para ser a mesma pessoa que fui durante a primeira gravidez. Tenho esse tipo de cobrança dentro de mim".

Em seguida, Eliezer reforçou que, diferente da primeira gestação de Viih Tube, agora existe a primogênita do casal. Com isso, ele precisará aumentar sua atenção com a filha após a chegada do irmãozinho - algo que nunca precisou se preocupar antes.

"Tem um detalhe muito importante, que na segunda gravidez tem a Lua. E ela precisa de atenção. E a Viih, vai chegar em um momento da gestação que ela não vai conseguir dar a atenção que ela dá hoje, não vai conseguir pegá-la no colo mais. Quando ela não puder mais fazer tudo o que ela faz com a Lua, eu vou ter que preencher esse espaço. Então assim, tenho medo de preencher aqui e faltar ali. Penso sobre isso", declarou Eliezer, por fim.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer ainda não revelaram publicamente o nome escolhido do segundo bebê do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube passa mal durante viagem em família

Grávida pela segunda vez e pela primeira de um menino, a influenciadora Viih Tube revelou que está passando mal durante a viagem que está fazendo com a família em Porto de Galinhas. Nesta segunda-feira, 20, a empresária compartilhou que está doente e que até a primogênita, Lua, de um ano, ficou um pouco mal.

Em seus stories, a ex-BBB apareceu abatida e comentou que não ficou nada bem durante a madrugada. Vomitando, assim como sua herdeira, a esposa de Eliezer falou sobre a possibilidade de terem contraído uma virose.

"Cara de quem pegou alguma virose do Eli ou de algo e só vomita, meu deus do céu não para nada", falou sobre seu estado de saúde. "A Lua também vomitou, mas uma vez só, tava dormindo começou a se mexer e a barriga a fazer barulho, sentamos ela, vomitou tudo e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido, menos mal! E agora está bem. Nós adultos que ficamos podres", explicou ela.