Carol Celico impressiona ao exibir detalhes de recepção luxuosa na maternidade

No último domingo, 19, Carol Celico impressionou seus seguidores ao compartilhar detalhes da recepção luxuosa que organizou para dar as boas-vindas ao seu terceiro filho, o pequeno Rafael, fruto de seu relacionamento e primeiro herdeiro com Eduardo Scarpa. Agora em casa, a empresária e influenciadora digital compartilhou registros da maternidade.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carol dividiu detalhes da recepção personalizada para seu terceiro filho no hospital. A decoração foi pensada em tons de verde, incluindo arranjos de flores brancas e torres de docinhos na temática. Além disso, o nome e a inicial do menino aparece bordada ou impressa em vários elementos.

Celico também providenciou lembrancinhas personalizadas para familiares e amigos que visitaram o bebê e itens como garrafas de água e latinhas de doces foram personalizados com a identidade visual criada para o pequeno. Além disso, Carol preparou um enxoval personalizado para o quarto, incluindo lençol, fronha, almofadas, toalhas e cobertores.

Na legenda, a influenciadora detalhou a escolha da decoração e agradeceu a equipe responsável: “Uma das primeiras escolhas que fiz foi a organização da maternidade, logo no início da gestação, contei com a ajuda do estúdio para desenvolver a identidade clean com as cores que escolhi”, disse a empresária, que deu à luz na última quarta-feira, 15.

“Eles organizaram um quarto lindo de maternidade para nós, e já em casa hoje trouxeram tudo para nossa casa, e vou mostrar mais nos stories. Que lindo viver esse momento com esse carinho e cuidado em cada detalhe”, Carol se derreteu pela decoração, que a acompanhou até em casa, depois que deixou a maternidade ao lado do marido no sábado, 18.

Vale lembrar que Carol Celico também é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13 anos, frutos de seu relacionamento anterior com o jogador de futebol Kaká. Após a separação do atleta, a empresária se casou novamente com Eduardo Scarpa em setembro de 2021, e agora recebeu seu terceiro filho e o primeiro com o empresário.

O encontro dos filhos de Carol Celico:

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais na noite da última sexta-feira, 17, ao compartilhar alguns cliques em família. Um dia após anunciar o nascimento do pequeno Rafael, seu filho caçula com o empresário Eduardo Scarpa, a mamãe mostrou o momento encantado dos filhos mais velhos conhecendo o bebê.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a empresária e influenciadora digital aparece sorridente ao lado do marido e dos dois filhos, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, conheceram o mais novo membro da família, veja os cliques da família de Carol Celico!