Nick Jonas adia shows dos Jonas Brothers devido diagnóstico médico

Os próximos shows dos Jonas Brothers precisaram ser adiados devido diagnóstico de Influenza-A de Nick Jonas: "Lamentamos imensamente"

Nesta sexta-feira, 3, Nick Jonas usou as redes sociais para compartilhar que foi diagnosticado com Influenza-A. O músico, que está em turnê com os Jonas Brothers, lamentou ter contraído a gripe e anunciou que dois shows da banda serão adiados.

"Oi, pessoal. Peguei a cepa desagradável da Influenza-A que está circulando, e eu não estou conseguindo cantar no momento. Nós sempre queremos ser capazes de dar a vocês o melhor show e eu simplesmente não sou capaz de fazer isso para esses shows no México neste momento.", escreveu na legenda da publicação.

O grupo se apresentaria nesta sexta-feira, 3, na Cidade do México, e em Monterrei, na segunda-feira, 6. "Esses shows agora estão remarcados para agosto. Cidade do México: 21/08 e 22/08. Monterrei: 24/08 e 25/08", garantiu Nick.

Na sequência, os irmãos pediram desculpas aos fãs. "Lamentamos imensamente o inconveniente que isso causa a alguns de vocês. Amo todos vocês. Vocês são os melhores fãs do mundo. Darei 120% em agosto!".

Vale lembrar que os Jonas Brothers estiveram no Brasil há duas semanas, em um show único realizado no dia 16 de abril, período em que a FioCruz emitiu boletim sobre alta de internações no país devido ao vírus.

Jonas Brothers faz apresentação única em São Paulo após 11 anos

No último dia 16, a banda Jonas Brothers fez seu grande retorno aos palcos brasileiros após 11 anos sem visitar o país. Os irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas subiram aos palcos do Allianz Parque, em São Paulo, para uma apresentação única de sua turnê de divulgação do seu disco mais recente, The Album.

O trio agitou o público da capital paulista com os grandes sucessos da banda e ainda apostaram em looks de tirar o fôlego para o show. Joe Jonas apareceu com calças de couro preta, cinto de fivela, além de uma jaqueta de couro azul super estilosa. Nick Jonas arrasou com um conjunto de alfaiataria bege listrado. Kevin Jonas foi no básico, mas encantou com uma camisa marrom com alguns botões abertos.

Os Jonas Brothers desembarcaram no Brasil pela manhã do mesmo dia e foram recebidos com muito carinho por seus fãs. Vários de seus admiradores os esperaram em um aeroporto em São Paulo e o trio chegou a fazer fotos com alguns sortudos. Logo depois, eles entraram em um carro e seguiram para o hotel.