Descubra o que motivou a separação dos Jonas Brothers em 2013

Descubra detalhes do que aconteceu durante a separação dos Jonas Brothers em 2013; Irmaõs se apresentam nesta terça-feira, 16, em São Paulo

Nesta terça-feira, 16, os Jonas Brothers, Joe, Nick e Kevin sobem ao palco e realizam uma apresentação única no Brasil celebrando os cinco álbuns já lançados do grupo. O show dos irmãos, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo, será o primeiro em solo brasileiro desde o retorno do trio, que se separou em 2013.

No ano de 2013, os fãs dos Jonas Brothers foram surpreendidos com o anúncio de que o trio estaria se separando. Na época, os astros não deram muitas explicações sobre o verdadeiro motivo por trás da separação, e apenas afirmaram que era a hora de “encerrar um capítulo”, já que os irmãos iniciaram as suas carreiras no início dos anos 2000, quando ganharam popularidade através de séries e filmes da Disney Channel.

Com o passar do tempo, quando cada um já estava se dedicando a seus projetos individuais, Nick, Kevin e Joe foram revelando aos poucos em entrevistas os motivos para o fim da banda, onde o principal deles seria um desentendimento entre os irmãos.

Em entrevista à People na ocasião, Kevin divulgou a notícia pela primeira vez e mencionou: “Acabou por enquanto”. Já seu irmão Joe, que na época tinha 24 anos, chamou isso de “decisão unânime”. O portal ainda mencionou que os três decidiram seguir caminhos separados depois que uma reunião aonde aconteceu um desentendimento sobre a direção musical do grupo.

Nick assumiu durante sua participação no programa “Watch What Happens Live” que ele teria sido o responsável pelo fim do grupo: “Foi uma conversa muito complicada e deixou minha família com problemas por um tempo. Nós estávamos para começar uma turnê. Estávamos a dois dias de viajar”, disse o cantor.

No livro “Blood”, que apresenta a vida e a carreira dos Jonas Brothers, Joe desabafa falando que a decisão de Nick em acabar com a banda foi como um “tsunami” para ele: "O tsunami cresceu dentro de mim até explodir e acabar com tudo no caminho. Às vezes, precisamos nos despedaçar para crescer de novo com uma fundação mais forte. Ao longo da vida, sei que sempre terei meus irmãos como família, amigos e sangue".

Ele ainda conta que, durante a conversa, Kevin ainda tentou evitar a separação, e sugeriu uma turnê de despedida — algo que o teria deixado ainda mais chateado: "Estava tudo acabado e ele tentou comercializar isso. Não foi legal. Abri a boca para falar, e as palavras explodiram", desabafou Joe.

Vale ainda mencionar que nos anos antes da separação, os irmãos já haviam dado início à projetos individuais: Kevin e sua esposa, Danielle, possuíam um reality show na TV e esperavam a sua primeira filha. Já Joe e Nick lançaram álbuns solos.