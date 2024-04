Thiaguinho celebra sucesso de shows na Austrália: ‘Uma honra’

Thiaguinho ficou encantado ao ver de perto os seus fãs que vivem na Austrália ao fazer dois shows na região

O cantor Thiaguinho esteve na Austrália no último final de semana para levar a sua turnê para os fãs que vivem por lá. O artista se apresentou em Sydney e em Brisbane com o repertório do álbum Sorte.

Nos bastidores, ele falou sobre a alegria de cantar no exterior, já que foi muito bem recebido pelos fãs e celebrou o tamanho de sua carreira de sucesso. “É uma honra e uma emoção indescritível poder compartilhar minha música com o público australiano. Ver casas de shows lotadas e sentir o carinho dos fãs é algo que guardarei para sempre em meu coração. Esta turnê foi uma experiência verdadeiramente única e especial”, declarou.

Entre um show e outro, o artista teve tempo para visitar alguns pontos turísticos e conhecer a região.

Aniversário de Thiaguinho

O cantor Thiaguinho chegou aos 41 anos de idade! Para celebrar sua nova idade, ele ganhou uma festa de aniversário com a presença da família e dos amigos. Inclusive, ele reuniu sua atual namorada, Carol Peixinho, e a ex-esposa, Fernanda Souza.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com as duas e também com outros convidados da festa. Além disso, ele também mostrou seu bolo personalizado e decorado em tons de verde e branco.

Na legenda, o artista comemorou sua vida. "E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a SORTE que tenho de viver essa vida que vivo!!! Rodeado de amor e carinho por TODOS VOCÊS! Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial…

Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês! Boraaaaa! 4.1 THurbinado!", afirmou ele.

