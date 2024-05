Morre primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana

Autor de 'Tiete do Chiclete', o cantor Missinho fez parte da primeira formação da banda Chiclete com Banana, entre 1980 e 1986

Edmilson de Amorim Ferreira, mais conhecido como Missinho, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 64 anos, em Salvador. O cantor foi o primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana.

Segundo o portal G1, a família informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O ex-vocalista eu entrada no hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio com uma crise renal. Ele ficou 15 dias internado e teve o quadro agravado devido a diabetes. Antes, ele já tinha ficado internado por rês meses no Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas e no Hospital Sagrada Família., ambos localizados na Bahia.

O perfil oficial da banda Chiclete com Banana prestou uma homenagem a Missinho, que foi convidado para participar do grupo em 1980, quando o nome ainda era Scorpius. Em 1986 ele decidiu sair do grupo para seguir carreira solo. A partir daí, Bell Marques assumiu o vocal, ficando no grupo até 2014.

"Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço pra mostrar o seu talento, e mostrou. Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade. Nos mostrou o lado do forró raiz e da importância dele. Missinho de Mistérios nas Estrelas, de Sementes e de tantas outras canções que fizeram a alegria de muitos. Que o seu som ecoe bem alto por todos os cantos, carregando sua poesia pelas esquinas da alegria e que seu novo caminho seja cheio paz e notas musicais que formem acordes de luz por onde passar. Chiclete com Banana", escreveram.

Vale lembar que Missinho é autor de sucessos como 'Jamaica', 'Tiete do Chiclete', 'Lua Menina', 'Olhos da Noite', 'No Lume da Fogueira', 'Sementes' e 'Mistério das Estrelas', músicas que fazem parte do carnaval de Salvador até hoje.

O velório do cantor, que será aberto ao público, acontecerá nesta sexta-feira, 17, às 9h, no Cemitério Bosque da Paz. Às 11h30, será realizada a cerimônia de cremação.

