Leonardo, Léo Santana e mais: saiba quem tem os maiores cachês na Virada Cultural

No topo da lista! Leonardo e Léo Santana estão entre os artistas que mais vão faturar na Virada Cultural em São Paulo; veja o ranking com valores

No próximo final de semana, a cidade de São Paulo se prepara para receber uma agenda repleta de eventos especiais durante a Virada Cultural. Com uma programação que abrange 48 horas de atividades, o evento já tem seu setlist definido, assim como os cachês expressivos de artistas participantes como Leonardo e Léo Santana.

De acordo com informações divulgadas pelo Diário Oficial da cidade de São Paulo, o sertanejo Leonardo e o GG da Bahia lideram o ranking dos artistas que mais irão faturar durante o final de semana especial da Virada Cultural. Leonardo, em particular, está no topo e deve embolsar meio milhão de reais com apenas uma apresentação no Campo Limpo

Léo Santana também não fica atrás e está previsto para ganhar uma fortuna pela sua participação para levar alegria aos paulistas. O pai da pequena Liz e marido da dançarina Lore Improta também ocupa o primeiro lugar na lista e receberá meio milhão pelo show, que será a atração principal no palco Anhangabaú, no centro da cidade.

Além dos artistas que receberão meio milhão pela apresentação, outros famosos também estão prontos para faturar nos palcos da Virada Cultural. Gloria Groove ocupa o terceiro lugar, com um cachê generoso de R$ 400 mil para sua performance de ‘Quem é essa menina de vermelho?’ no palco da Parada Inglesa.

Enquanto isso, o grupo Raça Negra está programado para cantar na Arena Parelheiros, levando para casa R$ 390 mil. Em seguida, Pabllo Vittar surge em sexto lugar, com sua apresentação marcada para a madrugada no Palco Anhangabaú, por um cachê de R$ 357 mil. E, no Palco M'Boi Mirim, Israel e Rodolffo estão garantindo R$ 350 mil.

Michel Teló, marido de Thais Fersoza e pai de Melinda e Teodoro, também não fica para trás, levando para casa R$ 300 mil por sua apresentação na Capela do Socorro. Confira o ranking atualizado com os valores dos cachês a seguir e não esqueça de verificar as datas e horários das apresentações, que são gratuitas para o público:

Leonardo - R$ 550 mil

Léo Santana - R$ 500 mil

Gloria Groove - R$ 400 mil

Raça Negra - R$ 390 mil

Pabllo Vittar - R$ 357 mil

Israel e Rodolffo - R$ 350 mil

Michel Teló - R$ 300 mil

Joelma - R$ 300 mil

L7NNON - R$ 285 mil

Xanddy Harmonia - R$ 280 mil

Marcelo Falção - R$ 226 mil

Veigh - R$ 250 mil

Solange Almeida - R$ 250 mil

Padre Alessandro Campos - R$ 245 mil

Xamã - R$ 240 mil

Silvanno Salles - R$ 240 mil

Marcos e Belutti - R$ 230 mil

MC Daniel - R$ 220 mil

Elba Ramalho - R$ 210 mil

Maria Cecília e Rodolfo - R$ 200 mil

