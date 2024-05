Leonardo revela reação da esposa com polêmica recente

O cantor Leonardo conta o que a esposa, Poliana Rocha, achou sobre a polêmica envolvendo o figurino de suas dançarinas do show

O cantor Leonardo revelou a reação de sua esposa, Poliana Rocha, após uma polêmica envolvendo as dançarinas do seu show. Os internautas questionaram se elas usam roupa íntima ou não durante as apresentações.

Com isso, Leonardo contou que sua esposa entende o trabalho dele. “Ela embaça, mas ela sabe que é trabalho. Isso aqui é um trabalho, não tem nada a ver. A gente se encontra no palco e extravasa”, declarou ele na página Conceito Sertanejo.

Inclusive, as bailarinas se pronunciaram e contaram que usam roupa íntima da mesma cor da pele de cada uma. Em um vídeo com humor, elas falaram: “Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha”.

Leonardo foi ao casamento do ex de Maraisa

O cantor e empresário Fabricio Marques, que é ex-namorado da cantora Maraisa, está casado! Ele oficializou a sua união com Tay no último final de semana em uma cerimônia luxuosa ao ar livre.

Nas redes sociais, os noivos mostraram fotos do grande dia e mostraram que receberam o cantor sertanejo Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, como convidados no grande dia.

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. É amigos sinceros não te deixa na mão nunca, Sabe por que eles querem a sua felicidade independente de qualquer situação! Gratidão @poliana @leonardo (Vida Nova com meu Deus)", disse o noivo na legenda.