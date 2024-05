Juju Salimeni confessa preguiça de tomar banho: "Enrolando"

Aos 37 anos, Juju Salimeni abriu o jogo em seu perfil no Instagram e disse que sente preguiça de tomar banho todos os dias

Aos 37 anos, Juju Salimeni admitiu em seu Instagram que sente preguiça de tomar banho todos os dias. A apresentadora falou sobre o assunto na noite de domingo,19, enquanto estava deitada e enrolada sob os cobertores. "Gente, alguém mais tem preguiça de tomar banho? Eu morro de preguiça todo dia. Tô aqui enrolando há um tempão pra ir", escreveu.

Juju Salimeni (Foto: Reprodução/Instagram)

Juju Salimeni fala de sua vida financeira

Aos 38 anos,Juju Salimeni trabalha para ampliar sua atuação no ramo empresarial. Em recente entrevista à CARAS Brasil, a influencer disse que ter o apoio da mãe, Dora Salimeni, apoiando seus projetos foi essencial para ela conseguir bons retornos.

"No meu trabalho eu conto com a ajuda de meu empresário, que cuida da parte de contratos e um assessor produtor, que cuida das minhas produções. A parte financeira quem cuida é a minha mãe, junto com um advogado e também o meu contador. Os três trabalham juntos nessa parte financeira", disse.

"Eu deixo para que ela cuide, porque eu confio 100% na minha mãe e também porque ela já trabalhou muitos anos com finanças de empresas. Ela trabalhou com administração e sabe lidar com toda a parte financeira. Faz planilhas, emite notas e toda a questão do pagamento de funcionários que trabalham pra mim e até as pessoais", completou.

Depois de um bom tempo trabalhando com campanhas de produtos e marcas, agora ela investe em sua própria empresa. "Eu sou uma pessoa que não se contenta, eu não paro de querer mais e de querer trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzi. Estou entrando como empresária da área de cosméticos e vou entrar também na área de roupas da moda. Logo mais vou trazer novidades com uma coleção minha", disse Juju.