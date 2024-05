Ex de Maraisa, Fabricio Marques se casa em cerimônia luxuosa

Ex-namorado da cantora Maraisa, o cantor e empresário Fabricio Marques se casa e recebe a benção de Leonardo e Poliana Rocha

O cantor e empresário Fabricio Marques, que é ex-namorado da cantora Maraisa, está casado! Ele oficializou a sua união com Tay no último final de semana em uma cerimônia luxuosa ao ar livre.

Nas redes sociais, os noivos mostraram fotos do grande dia e mostraram que receberam o cantor sertanejo Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, como convidados no grande dia.

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. É amigos sinceros não te deixa na mão nunca, Sabe por que eles querem a sua felicidade independente de qualquer situação! Gratidão @poliana @leonardo (Vida Nova com meu Deus)", disse o noivo na legenda.

Vale lembrar que, hoje em dia, Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó.

Noivo de Maraisa fez homenagem para ela

Noivo da cantora Maraisa, o empresário Fernando Mocó agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao declarar o seu amor pela cantora. Eles completaram 10 meses de relacionamento e ele fez questão de comemorar a data especial.

Ele abriu um álbum de fotos com imagens de um ensaio que fizeram juntos em clima de romance e declarou o amor na legenda. “Hoje completam 10 meses de muitos que virão, com a benção de Deus! Te amo meu amor”, disse ele.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal apaixonado. “Lindos! Todo o amor do mundo para vocês”, disse um seguidor. “Que Deus abençoe sempre essa união”, afirmou outro. “Meu casal mais lindo do mundo”, escreveu mais um.