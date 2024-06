Matteus, do BBB 24, inicia reforma na casa de sua avó: "Início de um sonho"

Dona Neuza, avó de Matteus Amaral, do BBB 24, irá ganhar reforma em sua casa em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e obras são iniciadas; veja!

Após sua passagem de sucesso pelo BBB 24, Matteus Amaral conseguiu a tão sonhada reforma na casa de sua avó, dona Neuza, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira, 25, o ex-brother contou que as obras foram iniciadas no lar de sua família.

Em seu perfil oficial do Instagram, Matteus compartilhou um vídeo de sua avó e sua irmã, Luciane Amaral, que juntas mostraram o início da reforma no imóvel. Emocionadas, elas celebraram a conquista.

"Oi pessoal. Hoje nós estamos aqui no início de um sonho de muitos anos, que é o começo da construção da nossa casa, e eu vim aqui agradecer vocês, a todos envolvidos nesse sonho que começa hoje", iniciou Luciana. "Muito obrigada e que Deus abençoe muito vocês. Nós estamos muito felizes com tudo isso, porque é um sonho de muitos anos e que graças a Deus e a vocês estamos realizando".

Logo, Neuza também deixou algumas palavras e não conteve as lágrimas ao agradecer pelo início da obra. "Tô muito feliz! Tô até chorando já. [Quero] agradecer seu Jorge e a todos que estão ajudando. Muito obrigada, tudo de bom, que Deus abençoe todos", disse a avó de Matteus, citando o principal responsável pela obra.

Matteus logo apareceu em cena abraçando sua família e exibindo o terreno em reforma ao fundo. Com um sorrisão no rosto, ele celebrou essa conquista. "Aê, vamos ter nossa casa agora! Obrigada pessoal, Deus abençoe vocês", finalizou.

Confira:

Saiba como Matteus conseguiu a reforma da casa de sua avó

Logo após o término do BBB 24, os fãs de Matteus Amaral levantaram uma vaquinha especial para presentear dona Neuza, avó do ex-brother, com um novo imóvel. Juntos, eles arrecadaram mais de R$ 80 mil para a compra de um terreno.

Além disso, 8 empresas do Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul onde Matteus vive, se uniram para a construção da casa para a família. A notícia foi compartilhada em comemoração da conquista do segundo lugar do ex-brother no reality show da Globo. "Independente do resultado, esse é o nosso presente. Um presente do Rio Grande do Sul, um presente do Alegrete para o Matteus. Tua vó tá de terreno e casa nova meu galo!", dizia o vídeo compartilhado pelo perfil O Mundo do CTG.