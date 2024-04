BBB 24: Avó de Matteus ganha casa nova após vaquinha de fãs

Dona Neuza, avó de Matteus, ganha casa nova em Alegrete após vaquinha feita por fãs do vice-campeão do BBB 24; saiba mais!

Dona Neuza, avó de Matteus, do BBB 24, está de casa nova! Após o vice-campeão do reality show da Globo expressar seu grande amor pela vó durante a edição, seus fãs levantaram uma vaquinha especial para presentear a senhora com um novo imóvel. E o objetivo finalmente foi atingido!

O perfil O Mundo do CTG no Instagram contou a novidade para a internet nesta quarta-feira, 17, e explicou como conseguiu atingir o objetivo em um vídeo. Nele, eles contaram que foram arrecadados mais de R$ 80 mil para a compra de um terreno, além de que 8 empresas do Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul onde Matteus vive, se uniram para a construção da casa.

A notícia foi compartilhada em comemoração da conquista do segundo lugar do ex-brother na competição. "Independente do resultado, esse é o nosso presente. Um presente do Rio Grande do Sul, um presente do Alegrete para o Matteus. Tua vó tá de terreno e casa nova meu galo!", dizia o vídeo.

Vale lembrar que, ao longo do BBB 24, Matteus expressou que tinha vontade de dar um novo lar para sua avó. Com a conquista do segundo lugar, ele arrecadou R$ 150 mil como prêmio após a Grande Final do programa, que foi vencido por Davi.

Mãe de Matteus confessa que não queria que ele engatasse romance no BBB 24

Na manhã desta quarta-feira, 17, o Encontro, da TV Globo, recebeu Luciane Amaral, mãe de Matteus, para um bate-papo sobre o BBB 24. Durante a entrevista, ela deu um posicionamento inesperado sobre os relacionamentos vividos pelo vice-campeão dentro do reality.

Para recordar, Matteus teve um envolvimento com Deniziane no início do BBB 24, mas a sister terminou com ele antes de ser eliminada da casa. Nos últimos dias de programa, o gaúcho e Isabelle começaram a ficar. A atitude do brother, porém, pegou a mãe de surpresa.

Luciane relembrou o plano do filho de não entrar em relações no programa. "Matteus entrou com o intuito de não se envolver com ninguém, né? Ele disse que ele não ia entrar em relacionamento nenhum, que ele queria jogar, que ele não ia se relacionar com ninguém", disse ela.

"Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele", confessou. Sobre a possibilidade de algum dos romances engatar fora da casa, Luciane afirmou que apoiará qualquer decisão de Matteus. "O que ele decidir, vai ser aprovado. Ele estando feliz, estou feliz".