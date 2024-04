Mãe de Matteus confessa que não queria que ele engatasse romance no BBB 24

Durante participação no programa 'Encontro', a mãe de Matteus opinou sobre os romances do vice-campeão durante o BBB 24: "Poderia atrapalhar"

Na manhã desta quarta-feira, 17, o Encontro, da TV Globo, recebeu a mãe de Matteus, a mãe de Isabelle e a companheira de Davi, Mani Reggo, para um bate papo sobre o BBB 24. Durante a entrevista, Luciane Amaral deu um posicionamento inesperado sobre os relacionamentos vividos pelo vice-campeão dentro do reality.

Para recordar, Matteus teve um envolvimento com Deniziane no início do BBB 24, mas a sister terminou com ele antes de ser eliminada da casa. Nos últimos dias de programa, o gaúcho e Isabelle começaram a ficar. A atitude do brother, porém, pegou a mãe de surpresa.

Luciane relembrou o plano do filho de não entrar em relações no programa. "Matteus entrou com o intuito de não se envolver com ninguém, né? Ele disse que ele não ia entrar em relacionamento nenhum, que ele queria jogar, que ele não ia se relacionar com ninguém", disse ela.

"Preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém. Achei que poderia atrapalhar o jogo dele", confessou. Sobre a possibilidade de algum dos romances engatar fora da casa, Luciane afirmou que apoiará qualquer decisão de Matteus. "O que ele decidir, vai ser aprovado. Ele estando feliz, estou feliz".

Isabelle e Matteus se beijam e falam do futuro juntos

Durante o programa Bate-Papo BBB logo após a grande final do BBB 24, da Globo, Isabelle e Matteus trocaram beijos na frente das câmeras. Os dois foram chamados ao estúdio para falarem sobre o romance que viveram dentro do confinamento e revelar o que pensam para o futuro.

Os dois demonstraram que estão gostando de trocar os beijos e carinhos, mas ainda não colocaram rótulos na relação. Eles estão juntos, mas ainda vão conversar. Inclusive, a mãe de Isabelle estava em uma chamada de vídeo no programa e Matteus pediu a autorização para continuar ficando com a morena.

"Dona Jaqueline, é um prazer lhe conhecer, vivemos algo intenso. Queria ver se a senhora libera de eu poder ficar mais pertinho de sua filha… A gente tem muito o que conversar aqui fora, a gente tem uma vida que a gente nem conhece. Vamos conversar”, disse ele.

E ela concordou: "Vamos conversar, tem muita coisa para encaixar. Ele é um príncipe, tem um coração muito lindo, me conquistou. Ele dança, a gente tem muita sintonia dançando”.

Os dois concordaram que tudo foi muito intenso desde o primeiro beijo. "Estes momentos com o Matteus foram muito intensos. A gente deitava junto, fazia carinho, a gente estava lá dentro muito carente. Esse carinho foi muito essencial para a gente conseguir controlar a ansiedade na reta final”, contou ela.

Então, eles foram questionados sobre o que aconteceu embaixo do edredom e Isabelle revelou: "A gente ficou conversando e dando carinho que eu não queria que mostrasse”. Por sua vez, Matteus garantiu que o primeiro beijo aconteceu no chão do quarto Fadas durante a festa.

Por fim, Matteus contou sobre o affair que teve com Deniziane, a Anny, no início do reality show. "A relação que eu tive com a Anny foi muito intenso e a gente se afastou, eu sofri bastante. Eu me senti culpado. Ela tinha deixado bem claro que não queria formar casal, e quando ela saiu foi em um paredão comigo. Depois que ela saiu, eu segui. E veio a Cunhã e a gente começou a dançar”, contou.