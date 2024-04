Davi toma atitude esclarecedora após questionamentos sobre rumo da carreira

Após rumores sobre ter desistido da medicina, Davi Brito tomou atitude para responder aos questionamentos dos internautas

Desde que se tornou o grande campeão do BBB 24, Davi Brito foi cercado por questionamentos dos internautas sobre sua carreira na medicina - grande sonho externalizado por ele durante o programa. Como resposta a dúvida gerada, o ex-brother fez alterações em sua biografia do Instagram.

Segundo fontes do jornal Em Off, Davi estaria estudando a possibilidade de se tornar empresário e influenciador, além de já estar planejando lecionar um curso para aqueles que desejam entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Por outro lado, antes, o perfil continha 'motorista de aplicativo' como profissão do baiano, mas nesta segunda-feira, 29, tal posição já está ocupada com a frase 'estudante de medicina', esclarecendo os rumores de que teria desistido do desejo de fazer faculdade.

Vale lembrar que o ex-participante do BBB 24 ganhou uma bolsa de estudos em uma das dinâmicas do programa. Após acertar a resposta do questionamento feito, ele foi presenteado com uma bolsa de estudos no curso que desejar, além de R$5 mil.

Durante participação no Domingão com Huck do último domingo, 29, Davi falou sobre a importância da educação em sua vida. "Para mim, sempre, a educação vai transformar. É o pontapé inicial na vida de todos os seres humanos brasileiros da face da terra. É a educação que transforma. É a educação que faz a gente crescer, viver, se desenvolver na vida e adquirir lugares que a gente nunca imaginei chegar", afirmou.

Davi ostenta novo estilo de vida

Menos de quinze dias que foi consagrado como o grande campeão do BBB 24, Davi Brito não esconde que teve sua vida repaginada por meio do reality shows. Usando roupas caras, carros e andando por lugares diferentes, o lifestyle do baiano não se parece em nada com o que ele costumava viver antes do programa.

Nos últimos dias, Davi chamou atenção ao surgir desfilando pelo aeroporto do Rio de Janeiro usando um relógio inteligente da marca Apple, empresa fabricante de eletrônicos supermodernos como o Iphone e Ipad. O modelo escolhido pelo ex-brother é da linha Ultra e está disponível para venda no site oficial da fabricante por R$ 9.699.

Outro detalhe que tem sido percebido pelos fãs é o visual do ex-motorista de aplicativo. Agora sempre usando roupas sociais, ele tem até um estilista que se dedica a preparar um conjunto de terno e gravata especialmente para ele aparecer em compromissos profissionais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Elcimar Badu comentou que pouco antes de Davi deixar o reality ele recebeu a encomenda da irmã e mãe do campeão, Raquel e Elisângela Brito. "Elas me sinalizaram que ele gosta dessa ideia mais sofisticada e executiva", revela.

Além de ter o guarda-roupa transformado e usar acessórios de luxo, Davi também mudou de casa. Antes de entrar no reality da TV Globo, ele morava na periferia de Salvador em um imóvel com risco de desabamento, por ter sido construída próxima de uma encosta. Agora o vencedor do BBB 24 está em uma casa alugada em um condomínio localizado em Barra do Jacuípe, região conhecida por ser o destino preferido de novos ricos.

De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, o aluguel da casa custa R$ 35 mil por mês, sendo R$ 1.170 por dia. A propriedade costuma ser alugada por temporada, sendo que o período de sexta a domingo custa R$ 3 mil. A coluna ainda informou que a casa foi alugada pela equipe de Davi há cerca de 15 dias. O local tem a capacidade para 15 pessoas e tem 3 quartos climatizados.