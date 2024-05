Boina usada por Matteus no BBB é leiloada por alto valor para ajudar RS

Em leilão para ajudar vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, boina usada por Matteus no BBB 24 é arrematada por alto valor

A boina usada por Matteus no BBB 24 foi leiloada no leilão Martelo Solidário para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de estar fazendo uma vaquinha, arrecadando alimentos e pedindo ajuda, o gaúcho resolveu doar o item para conseguir mais uma quantia para seus conterrâneos.

Assim como o quadro do cavalo Caramelo, que foi vendido por um valor milionário, o acessório do estudante de Engenharia Agrícola também conseguiu um bom valor para os desabrigados. O item azul, que foi colocado várias vezes em sua cabeça no programa, foi vendido por R$ 5.500.

Em sua rede social, o gaúcho já havia postado um vídeo falando sobre o leilão beneficente. Além da obra de arte com a pintura do bichinho no telhado e da boina de Matteus, pranchas autografadas de Pedro Scooby, Gabriel Medina, Lucas Chumbo e outros foram leiloadas.

É bom lembrar que, na última semana ele foi para Manaus encontra Isabelle Nogueira, com quem está vivendo um relacionamento e até a presentou com um anel. Por lá, ele participou de eventos conseguindo arrecadas toneladas de alimentos.

Matteus, ex-BBB 24, faz leilão de famosa boina usada no reality para arrecadar fundos para o RS | TV & Famosos | gshow https://t.co/fGtJAX0ZTG — Dani ♡🧉🥣🌸 (@mary56744566) May 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur O. Pires de Freitas (@arthurfreitas_leiloeiro)

Matteus dá boina gaúcha para Isabelle

Fora do BBB 24, após cumprirem uma agenda de compromissos, os ex-participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão finalmente podendo aproveitar um pouco o romance. Atualmente em Manaus, o vice campeão do reality show da TV Globo entregou um presente enviado especialmente do Rio Grande do Sul à manauara.

O registro do momento em que a ex-sister é surpreendida foi compartilhado em seus stories no Instagram. No vídeo, Matteus surge entregando uma boina gaúcha na cor vermelha para Isabelle. "Linda ela! E nessa cor, eu amei", declarou a Cunhã. Veja o momento aqui.