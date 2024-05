Rodriguinho abre o jogo sobre Davi: 'Eu me desculpei com ele'

Um mês após a final do BBB 24, Rodriguinho revela o que conversou com Davi, que foi o campeão da edição, e confirma que pediu desculpas

Um mês após a grande final do BBB 24, o cantor Rodriguinho relembrou a conversa que teve com o campeão Davi Brito. Em entrevista ao site Gshow, ele contou que se desculpou com o rapaz e que foi compreendido por ele.

"Eu me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. É um menino bom", disse ele.

E completou: "Na final do BBB, ele me deu um abraço e me chamou de paizão, como se estivesse dizendo: ficou para trás o que vivemos no jogo, entendi e sinto assim. Todos vencemos com ele. Também já conversamos após o programa, ofereci apoio no que precisasse, como fiz com a Pitel. Também me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele logo que saí, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. Quando acalmar, e estiver na Bahia ou ele em SP, espero receber ele e sua família. Tudo no tempo certo, é um menino bom".

Rodriguinho planeja lançar livro

O cantor Rodriguinho planeja lançar um livro para falar sobre suas experiências e aprendizados durante sua participação no Big Brother Brasil 24. Ele, vale lembrar, foi eliminado do jogo com 78,23%, no dia que completou 46 anos.

"O livro vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados. Estou muito feliz em ter a oportunidade de contar um pouco de tudo", contou o artista em entrevista ao Gshow, que já lançou um livro em 2021, 'Rodriguinho: Carreira, Família, Propósito e Legado'. Segundo o músico, a obra vai marcar um novo momento da sua vida. Saiba mais!