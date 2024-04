Rodriguinho planeja livro para expor experiências e aprendizados no BBB 24

Vem novidade por aí! O cantor Rodriguinho planeja lançar um livro para contar como foi sua participação no Big Brother Brasil 24

O cantor Rodriguinho planeja lançar um livro para falar sobre suas experiências e aprendizados durante sua participação no Big Brother Brasil 24. Ele, vale lembrar, foi eliminado do jogo com 78,23%, no dia que completou 46 anos.

"O livro vai retratar um pouco do que senti dentro do BBB e falar de como foram as experiências e aprendizados. Estou muito feliz em ter a oportunidade de contar um pouco de tudo", contou o artista em entrevista ao Gshow, que já lançou um livro em 2021, 'Rodriguinho: Carreira, Família, Propósito e Legado'.

Segundo o músico, a obra vai marcar um novo momento da sua vida. "Um novo ciclo em minha vida pessoal e na minha carreira já começou. Sou uma pessoa que vem aprendendo cada vez mais após essa experiência incrível que foi o BBB", acrescentou.

Novo álbum

Além do livro, Rodriguinho segue se dedicando a música! O cantor lançará o seu novo álbum 'Rodriguinho na NBA Store', que conta com seis faixas, incluindo a música 'Fora da Caixa', que ele cantou pela primeira vez no reality show da TV Globo.

O projeto, que terá participação especial de Gaab, filho do pagodeiro, na faixa bônus 'Big Bang', foi gravado em uma loja de esportes em São Paulo, estará disponível nas plataformas e no Youtube, a partir das 21h da próxima terça-feira, 16, mesmo dia da Grande Final do BBB 24.

"Estou muito feliz com o carinho que venho recebendo. Esse projeto foi gravado antes de entrar no BBB e estávamos ansiosos para começar a trabalhá-lo", disse o artista, que celebrou a volta aos palcos após ficar 50 dias confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Rodriguinho recebe visita de Pitel em São Paulo

As amizades do Quarto Gnomos estão mais fortes do que nunca! Na madrugada desta sexta-feira, 12, Giovanna Pitel compareceu à casa de Rodriguinho, em São Paulo, após visitar a família em Alagoas. Ainda de roupão, o ex-brother usou os Stories de seu perfil oficial no Instagram para compartilhar sobre o encontro. Confira!