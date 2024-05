Lore Improta detalha momento especial com Carla Perez: "Marcou muito"

Durante sua participação no programa Quem Não Pode se Sacode do canal GNT, a dançarina Lore Improta revelou um momento marcante de sua infância

A dançarina Lore Improta, durante sua participação no programa Quem Não Pode se Sacode do canal GNT, surpreendeu ao revelar um momento marcante de sua infância: ter se apresentado para Carla Perez, a primeira loira do grupo musical É o Tchan. A dançarina compartilhou a história durante um quadro que rememorava experiências marcantes na vida dela.

“Uma memória que marcou muito minha infância foi quando eu dancei, pela primeira vez, para a Carla Perez. A memória, que eu tenho muito viva, é que foi uma apresentação no circo, foi aniversário-surpresa dela, eu era uma ‘Carla Perez mirim'”, lembrou Lore.

Durante o papo, a dançarina também falou sobre um momento constrangedor que viveu com os fãs. “A gente faz tudo o que tem que fazer e, quando sai (do banheiro), o pessoal está lá esperando. Eles ficaram esse tempo todinho esperando, com certeza vão saber que não era xixi”, relembrou.

Lore Improta fala de rumores de gravidez

A dançarina Lorena Improta é mãe de Liz, de 2 anos, fruto do relacionamento com Léo Santana. Em recente entrevista, ela negou rumores de uma segunda gravidez."Quando aparece umas bolsinhas assim, é gases, comi um pouco a mais, está tudo bem. Eu fico muito magra no Carnaval, treinando, danço, perco noite. Quando eu volto, eu como tudo o que eu quero comer, vou para academia, fico com a barriguinha mais cheinha, mas não", brincou.

E completou: "Sei que as pessoas cobram muito, porque amam nossa família, fico muito feliz por isso. Mas agora, ainda estou com meu chip aqui. Em breve, quando tirar ele, vocês podem começar: 'Tá grávida?'".

Ela também contou que a pequena já está frequentando a escola. "Liz é bem avançada, bem para frente, já não conseguia fazer mais nada em casa, já estava pintando, desenhando, montando maquete aí falei: 'Bora pra escola, fazer uma coisas diferentes", falou.