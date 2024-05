Sheila Mello abre o jogo sobre rivalidade com Scheila Carvalho: ‘Mesmo veneno’

Após novos rumores de desavença em bastidores, Sheila Mello abre o coração e desabafa sobre suposta rivalidade com Scheila Carvalho

Nos últimos dias, Sheila Mello surpreendeu ao comentar sobre sua amizade com Scheila Carvalho. Em uma entrevista, a ex-loira do Tchan revelou que não é tão próxima da dançarina atualmente, o que bastou para iniciar uma onda de rumores sobre uma possível desavença. Em suas redes sociais, ela negou a suposta rivalidade e desabafou.

Para quem não acompanhou, Sheila, que agora trabalha como empresária e influenciadora digital, causou ao participar do ‘Programa da Tarde’, da TV do Meio. Na ocasião, ela chamou atenção ao detalhar sua amizade com a morena: "Não sou amiga da Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade”, iniciou.

“Eu não tive esse encontro com a Carvalho, desse lugar: de ter um problema e ligar para ela. Com o Jacaré, eu tenho. Ele é meu melhor amigo também fora do É o tchan", disse a loira, que logo precisou lidar com os rumores de uma desavença. Por isso, ela usou seu perfil no Instagram para desmentir os boatos e exaltar sua união com Scheila.

Em um vídeo publicado em sua conta, Sheila mostra sua conversa com a amiga e envia prints de notícias sobre uma suposta rivalidade entre as duas. Em um áudio enviada para a dançarina, ela desabafa sobre o ‘mesmo veneno’ que atinge as duas a mais de duas décadas: “As pessoas querendo colocar eu contra você e você contra mim”, disse a empresária.

Na sequência, a loira exalta a morena e explica que apenas tentou fazer um comparativo com duas amizades diferentes na entrevista, Na legenda, Mello também desabafou sobre os rumores e fez questão de reforçar sua admiração pela colega de palco: “27 anos tentam alimentar uma rivalidade infundada minha com a Carvalho, com a Carla”, iniciou.

“É alarmante como ainda vivemos em uma cultura que, para elevar uma mulher, sente a necessidade de diminuir outra, como se houvesse apenas espaço para uma mulher bem-sucedida brilhar. Vamos desafiar essa cultura de competição? Vamos elogiar umas às outras, reconhecendo e valorizando as conquistas”, completou.

“Vamos nos unir, nos apoiar, construindo um lugar onde uma mulher não olhe para a outra tentando destruí-lá. Eu começo! Scheila Carvalho admiro como construiu sua história de sucesso com a dança! Você não é minha rival, pelo contrário, as Sheilas juntas são mais fortes! Você é incrível”, Mello concluiu a declaração, que recebeu muitos elogios.

