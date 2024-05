Quanto? Eliezer revela valor milionário que pagou em mansão com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer revelou detalhes sobre sua vida financeira e contou quanto custou a mansão que comprou com a esposa, Viih Tube

O empresário Eliezer revelou detalhes sobre sua vida financeira durante sua participação no podcast No Lucro, da CNN Brasil, conduzido pelo jornalista Phelipe Siani. Durante a conversa, o influenciador digital contou quanto custou a mansão que comprou com a esposa Viih Tube.

"Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", disse o ex-BBB que garantiu que as contas da casa são divididas. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um", revelou.

O ex-BBB contou também que saiu do programa com uma dívida de R$ 300 mil. "Eu tinha uma equipe de 10 pessoas e prometi 30 mil pra cada uma dessas pessoas... Tudo que eu ganhava eu dava para eles", lembrou ele.

Posteriormente, Eliezer revelou que levou um ano para ganhar o montante equivalente ao prêmio de R$ 1 milhão, porém, acabou gastando toda a quantia. "A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua'', disse ele, está à espera do segundo bebê do casal, que será um menino.

Viih Tube dá pista sobre nome do segundo filho

No domingo,12, Viih Tube e Eliezer revelaram que estão esperando um menino. E na terça-feira,14, durante o Pod Delas, a influenciadora compartilhou detalhes sobre o nome do bebê. Quando questionada se já sabe como o pequeno vai se chamar, Viih não apenas confirmou, mas também revelou uma conexão com o nome de sua irmã, Lua Di Felice.

"Não é Céu não, gente, pelo amor de Deus. E não é Sol também, todo mundo acha que é Sol. Não é, tá, gente?", garantiu. As apresentadoras ainda questionaram se o nome está relacionado com planetas ou se o bebê pode sofrer bullying com um nome diferente. "Não vou dar esse spoiler, mas acho que ele não vai sofrer bullying com o nome, eu acho que o nome é bonito", garantiu a também ex-BBB.