Chá revelação de Viih Tube, tragédia no RS e casamento de Monique Evans marcaram semana

Semana foi agitada com a cobertura da tragédia no RS, chás revelação de Viih Tube e Iza, e o casamento de Monique Evans; relembre momentos

Os últimos sete dias foram bastante agitados no mundo das celebridades, com direito aos chás revelação de Viih Tube (23) e Iza (33), uma briga entre Whindersson Nunes (29) e a primeira-dama Janja (57) e mais desdobramentos da cobertura da tragédia no RS. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo de tudo o que foi assunto na última semana. Confira a seguir.

O domingo, 12, foi marcado pelo chá revelação de Viih Tube . Mãe de Lua (1), a youtuber agora espera um menino, também fruto do relacionamento com Eliezer (34). O evento contou com 150 convidados, transmissão ao vivo e arrecadação de doações para as vítimas da tragédia ambiental que acontece no Rio Grande do Sul.

O dia também foi agitado após a repercussão da treta entre Whindersson e Janja. Os dois trocaram farpas no X (antigo Twitter) devido às tragédias do RS, e, em suas publicações, o humorista chegou a receber pedidos para que se candidatasse à presidência nas próximas eleições.

Um dia depois, na segunda-feira, 13, a cantora Iza surpreendeu os seguidores ao revelar o sexo do bebê que está esperando. Fruto do namoro com Yuri Lima (29), a artista agora espera uma menina, chamada Nala. O anúncio foi feito através de um vídeo nas redes sociais.

Já na terça, 14, o destino do cavalo Caramelo, animal resgatado em meio às enchentes do Rio Grande do Sul, foi definido. Após nomes como Felipe Neto (36) e Giovanna Ewbank (37) se oferecerem para ficar com o bicho, deve permanecer no Rio Grande do Sul. A decisão surgiu após a grande comoção em cima do resgate do animal, que acabou se tornando um símbolo para o estado.

Além disso, o jornalista William Bonner (60) foi alvo de muitas críticas e comentários positivos durante sua passagem pelo RS. O âncora do Jornal Nacional retornou aos estúdios no Rio de Janeiro após dias de cobertura diramente do estado que vem sendo afetado por enchentes e fortes temporais.

Na quarta-feira, 15, Bruna Biancardi (30) se tornou assunto ao participar pelo segundo ano consecutivo do festival de cinema de Cannes, na França. Ela encantou os seguidores ao surgir com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. (32), e mostrar o look escolhido para o tapete vermelho do evento.

Nesta quinta, 16, Jorge, filho do cantor João Gomes (21), se tornou assunto. A influenciadora Ary Mirelle (22), noiva do artista e mãe do bebê, fez um desabafo nas redes após o pequeno receber o diagnóstico de bronquiolite. Apesar dele estar recuperado, Ary fez um alerta sobre o tratamento da infecção que costuma acometer bebês.

Já a sexta-feira, 17, foi marcada pela repercussão do casamento de Monique Evans (67) com a DJ Cacá Werneck (37). As duas celebraram a união na noite desta quinta, com uma festa que se estendeu pela madrugada. Agora, elas devem curtir uma Lua de Mel no Copacabana Palace, hotel luxuoso do Rio de Janeiro.