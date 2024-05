Monique Evans usa vestido com cristais em casamento com DJ; saiba valor

A apresentadora Monique Evans se casou com a DJ Cacá Werneck nesta quinta-feira, 16, no Rio de Janeiro. Saiba detalhes dos looks das noivas

A apresentadora Monique Evans se casou com a DJ Cacá Werneck na noite da última quinta-feira, 16. A cerimônia aconteceu em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e contou com a presença de cerca de 230 convidados. O look das noivas foi desenhado pela estilista Michelly X, que é conhecida por fazer figurinos para Xuxa, Ivete e Anitta.

"Demorei um mês para confeccionar o modelo de zibeline, todo off-white, confeccionado com 15 mil pérolas e 10 mil cristais. Apesar do corte tradicional, o toque sexy ficou na cintura bem marcada, como um espartilho mesmo", disse a estilista em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo a profissional, o valor do vestido de Monique foi de R$ 40 mil. Por se tratar de uma peça grande, foi preciso um carro só para ela para ser transportada. O look usado por Cacá também foi exclusivo. "Para ela, optamos por um blazer curto de alfaiataria moderna, sob uma calça despojada, tudo igualmente off-white",detalhou.

Filha da apresentadora, Bárbara Evans foi a escolhida para levar a mãe até o altar. Já o herdeiro, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, não puderam ir à cerimônia porque moram na Espanha e estão em processo para tirar a nacionalidade espanhola. A avó de Cacá, de 90 anos, e a mãe da Monique, Dona Maria da Conceição Nery, que tem 89 anos, marcaram presença.

Os preparativos para o casamento começaram em agosto do ano passado, e a decoração do local para o grande dia iniciou na última terça-feira, 14. Para a festa luxuosa, as duas desembolsaram cerca de R$ 800 mil.

Presente de um dos padrinhos, a hospedagem na noite de núpcias foi em uma das principais suítes do Copacabana Palace. E as recém-casadas vão passar a lua de mel na Europa. Elas vão viajar para Barcelona, Paris e Ibiza.

