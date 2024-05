Angélica faz revelação sobre perda da virgindade: 'Falei o que gostariam de ouvir'

Em entrevista à TV CARAS, Angélica revisitou suas capas da Revista CARAS dos últimos 30 anos e refletiu sobre manchetes envolvendo sua virgindade

Angélica (50) é uma das celebridades homenageadas durante o 30º ano da CARAS Brasil. A apresentadora esteve nas revistas em diversas ocasiões e, em entrevista à TV CARAS, recordou que em sua primeira capa decidiu esconder que já tinha perdido a virgindade.

"Eu falei o que as pessoas gostariam de ouvir. Óbvio que não era mais [virgem]. Isso me perguntavam desde os meus 15, e eu acho que não quis falar. Não ia falar isso na revista", conta Angélica . Na época, a apresentadora tinha 20 anos e respondeu que, quando perdesse a virgindade, gostaria que fosse em uma praia sob a luz do luar.

Hoje, revisitando o momento, a esposa de Luciano Huck (52) diz que, apesar de respeitar a época que viveu, enxerga traços machistas e invasivos em relação à intimidade e prazer das mulheres. Para ela, o questionamento sobre as relações sexuais tira a naturalidade do processo que acontece para todos.

"Não existe mais isso de cobrar e questionar uma coisa tão íntima e, ao mesmo tempo, tão normal e natural. Quando se pergunta isso, se coloca de uma forma que não é natural. É muito machista, coloca a mulher como uma pessoa que deve uma satisfação de um momento muito dela."

Além disso, ela também conta que estava vivendo um momento delicado em sua família durante a produção da revista. Seu pai, Francisco Ksyvicks (85), estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ela precisou ir até Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para fazer fotos como se tivesse passado o final de semana na primeira Ilha de CARAS.

"A gente não sabia o que ele tinha ainda, e eu não queria sair de São Paulo. Mas eu saí, posei para as fotos. Fiquei uma hora na ilha. Fiz várias fotos como se eu tivesse passado o final de semana na Ilha", relembra ela.

Angelica conta que, depois de tirar as fotos e fazer a capa do jeito que gostaria, voltou de avião para São Paulo e ficou ao lado da família. Ela recorda que seu pai precisou passar por uma cirurgia no dia seguinte de sua volta, mas ficou bem.

CONFIRA ENTREVISTA DE ANGELICA À TV CARAS NA ÍNTEGRA: